守護兒童健康+兒少安全　台大雲林分院蔡政憲獲模範公務員獎

▲台大雲林分院婦幼醫學中心蔡政憲副主任，榮獲教育部113年度「模範公務人員」殊榮。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

台大雲林分院婦幼醫學中心蔡政憲副主任，長年專注於兒少保護，致力於兒科傷勢辨識、新生兒診療及早產兒重症加護醫療照護，榮獲教育部113年度「模範公務人員」殊榮。蔡政憲醫師為雲林地區的高風險新生兒、兒少保護及COVID-19疫情下的兒科緊急搶救做出傑出貢獻，受到同仁與地方政府的高度肯定。

院長馬惠明表示，雲林縣高危險新生兒外接團隊的服務，是從無到有一點一滴建立起來的，2013年至2016年僅有蔡政憲醫師擔任24小時待命服務，全年無休包括過年春節期間，每年約外接30例新生兒，2021年起台大雲林分院承接衛生福利部周產期網絡服務計劃，由小兒部邱為則醫師接棒擔任專責新生兒外接醫師，蔡政憲醫師則進行到院前遠距醫療的規劃和兒少保護的醫療服務。

在COVID-19疫情高峰期間，接受由基層診所轉診來的新冠感染確診的早產產婦緊急開刀，在產婦前置胎盤急性出血下，成功接生一對31周雙胞胎。蔡政憲醫師與小兒部林杏佳醫師穿著防護裝，從雙胞胎出生起為兩位早產兒插管、護送早產兒從開刀房到負壓隔離加護病房，順利長大出院返家。

婦幼醫學中心蔡政憲副主任指出，兒童相較於大人較不善於表達，特別是不會說話的嬰幼兒，身為兒科醫師，要保持警覺。對於不尋常受傷或是遭受到疏忽對待的兒童，例如：四歲以下兒童有軀幹、耳朵、頸部的瘀青，或是四個月以下幼小嬰兒有任何的瘀青，或是無法扶著走的嬰兒有不尋常的受傷，例如舌唇繫帶、下巴角、臉頰內外側的受傷，一旦出現這樣的傷勢，孩子身上任何一個徵兆都必須認真檢視、拍照紀錄。

若是不只一處受傷瘀青，應有行動方案（通報就醫），做腦部、腹部及骨骼等相關檢查，進行潛在傷害監測。結合雲林縣、嘉義縣（市）公部門資源，受理三縣市的轉介疑似兒虐案件，2021年95案、2022年140案、2023年168例，共計受理402例，協助就醫診察，其中15件重大案例有召開傷勢評估專家會議。

兒童精神團隊執行「受虐兒少創傷知情服務方案」，共有77個家庭接受心理諮商服務，增進復原，亦舉辦世界咖啡館活動，收集專家意見並作調整服務品質，包含轉診機制、與社區合作、e化線上傷勢判讀。初步成果獲得2023年台灣永續發展目標行動獎「社會共融領域」，未來將持續深耕社區守護兒少，提供更完整的醫療諮詢及服務，守護每一位孩子順利平安長大。

▲台大雲林分院婦幼醫學中心蔡政憲副主任，榮獲教育部113年度「模範公務人員」殊榮。（圖／記者王悉宇翻攝）