藍黨團、智庫版財劃法內戰？　朱立倫：財委會通過的是唯一版本

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院財委會日前表決確認通過《財劃法》修正草案議事錄，針對國民黨團版本，國民黨立委、智庫執行長柯志恩表態自己不贊成增加首都3%分配稅額，傳出國民黨智庫草擬釋出3千多億的修正版，但該版只有黨高層看過，恐掀起黨內茶壺風暴。國民黨主席朱立倫今（17日）受訪時表示，黨內會有很多建議、各種試算，但這些都不是正式版本，立法院委員會通過的國民黨版本是唯一版本。

朱立倫今日上午南下高雄、屏東參加130周年黨慶活動。針對近日立法院《財劃法》修正爭議，朱立倫說，目前立法院委員會通過的就是國民黨版本，「這是大家都看過，我也只看過這個版本，當然會有很多建議、各種試算，但這些都不是正式版本，正式版本就是目前委員會通過的版本，也就是國民黨通過的版本，也是唯一版本，將來朝野協商的時候，一定是尊重大家最後協商的結果。

另外，民進黨高雄市長初選提名作業時程將提前，國民黨方面確定是由柯志恩出線嗎？朱立倫則說，黨現階段最大的重點就是在中央的國會，每位立委全力為民生法案而努力，爭取並通過福國利民的預算。

至於地方部分，朱立倫強調，未來一定會繼續深耕基層，如果繼續來談選舉，會干擾所有委員、縣市長與民代，現階段大家會全力以赴，並未談到任何2026選舉的事情，目前大家就是把所有該做的努力、工作做好，這是最重要的。