藍白合又破局？朱立倫駁斥「合推黃國昌選新竹市長」：從沒討論過

▲朱立倫出席北市黨部舉辦的130周年黨慶。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者閔文昱／綜合報導

距離2026九合一大選還有2年的時間，各黨皆已積極布局，其中在新竹市長部分，外傳藍白可能合作推派民眾黨立委黃國昌參選。對此，朱立倫16日受訪回應，該說法「純屬謠言」，並強調從來沒有討論過這個議題，也從未提過任何人名。

朱立倫16日出席新竹市黨部舉辦的國民黨130周年黨慶活動，並在接受媒體採訪時指出，目前國民黨全力投入在立法院推動重要的民生法案和預算審查，並與民眾黨在立法院的合作主要是為了回應民眾期待和民生需要。「所有的法案推動和預算審查都是站在民意的一方。」

被問及是否有計畫在2026新竹市長選舉中與民眾黨合作推派黃國昌參選，朱立倫則回應，地方選舉還有2年多，現在國民黨的重心都在深耕基層和努力打拼，並未有討論任何人或是「藍白合」等議題的空間。

此外，朱立倫還在活動中頒發了資深黨員榮譽狀、副主委及市委員派任書，並表示雖然新竹市目前並非由國民黨執政，但他有信心國民黨會在未來獲得新竹市民更大的肯定。

在活動中，朱立倫也提及財政收支劃分法的修訂問題，他認為，國民黨應該要堅持讓更多的資源能下放給地方，讓地方能夠有財政自主權，而現在的制度中，中央把所有的錢全部收回去，地方只剩下25%，這樣的分配方式並不公平，呼籲修訂財劃法，讓地方能夠有更多的資源來進行發展。