王鴻薇才掛保證不會修！藍營排案提高罷免門檻　綠黨團斥欺騙社會

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團在下周三內政委員會排審《公職人員選舉罷免法》修正草案，擬調高罷免門檻，新增「罷免案同意票須超過被罷免人當選時之得票數」的規定。而朝野協商時，國民黨黨團幹部林思銘、王鴻薇都說「我們只處理連署程序，絕對不會提高罷免門檻」，民進黨團幹事長吳思瑤今（16日）痛批，國民黨的狐狸尾巴還是露出來了，從頭到尾都在欺瞞國會、更欺騙社會，也證明國民黨有多怕罷免。

吳思瑤表示，國民黨踩油門搞偷襲，抽換變更下週內政委員會議程，把之前說好不推的「提高罷免投票門檻」的《選罷法》修正案，撿回來重起爐灶了，證明國民黨從頭到尾都在欺瞞國會、更欺騙社會。

吳思瑤回顧，上會期高金素梅當內政召委，一度排上許宇甄版「罷免票數須高於當選票數」的版本，但後來縮手不排此案，據說是跟民眾黨還沒共識。那現在重推此案，是藍白講好了嗎？

對於選罷法，吳思瑤指出，現在可好了，《選罷法》鬧雙包搞兩套。一包是已在韓國瑜協商中的「連署加嚴版」，另一包就是下週內政委員會排審的「提高罷免門檻版」。兩次朝野協商時，國民黨黨團幹部林思銘、王鴻薇都說「我們只處理連署程序，絕對不會提高罷免門檻」，不就是欺騙社會嗎？

吳思瑤直言，如果罷免票要大於當選票，等於是「史上前所未見、最高、最難的罷免門檻」，根本就是滅了罷免權，徹底閹割憲法保障的公民權。國民黨不演了，民眾黨唱雙簧，民眾黨林國成也參一腳，加碼主張提案罷免的人要負責所有罷免開支。歪理邪說，只會加倍搞怒社會。

對於王鴻薇日前曾說「我們沒有在怕罷免的啦」，吳思瑤也點破，恰恰相反，急修《選罷法》摧毀罷免權，證明「國民黨有多害怕罷免」。

