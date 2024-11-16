　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直擊／遭翁曉玲酸少數無理意見　300律師上街反修法、湧2千聲援民眾

▲▼百位律師今（16日）身穿律師袍上街反翁曉玲憲訴法修法。（圖／經民連提供）

▲300位律師今（16日）身穿律師袍上街反翁曉玲憲訴法修法。（圖／經民連提供）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，欲將憲法法庭判決門檻提高，然而此舉引發法界憂慮有憲政危機，全律會及七個地方律師公會都表達反對，還有超過三百位律師今（16日）身穿律師袍上街反修法。包含賴瑩真、邱顯智、陳孟秀、陳雨凡、賴中強、尤美女等上百位律師都出席，前總統馬英九時代提名大法官黃虹霞也到場聲援，據現場回報，已湧入超過兩千位民眾參與，聲勢浩大。

翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」定義為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，剩下的8名大法官將不符現有總額3分之2以上（10人）參與評議的規定，修法後將變相癱瘓憲法法庭。司法及法制委員會14日進行《憲法訴訟法》之朝野黨團協商，並未取得共識，送立法院院長協商。如走完協商程序，最快在11月18日之後，國民黨就隨時可將部分草案提至院會表決。

相關修法引發爭議，而翁曉玲稱反對者為「少數、偏綠、沒道理意見」，包含全國律師會、七個地方律師公會都直接發聲明反對，並直言，修正案的真意並非在精進憲法訴訟法制，而是意在破壞憲法法庭的有效運作，且將實質造成憲法法庭癱瘓。

律師聯合聲明指出，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，無法坐視嚴重破壞我國民主法治的《憲法訴訟法》修法提案三讀通過。就此，我們希望號召律師穿著律師袍走上街頭，明確表達當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，站出來共同守護台灣的自由民主法治。

時代力量黨主席王婉諭也到場參加，她指出，翁曉玲所提出的「憲法訴訟法」修正案，顯然就是為了要癱瘓憲法法庭，藉以達到政治上的報復。這種情緒性的離譜修法，完全踐踏權力分立的憲法精神，更是赤裸裸的碰觸到民主法治的底線。今天來參與這場遊行，不僅是要支持律師們，更是要以一個公民的身分，站出來告訴國民黨、告訴翁曉玲委員，人民不會接受這種劣質修法，更不會支持這種不理性的報復。

王婉諭表示，前陣子看到黃珊珊委員勇敢的站出來，指正這個法案的荒謬，並且明確的反對法案通過。這是一個良知的呼喊，更是一個理性的決定。要呼籲民眾黨團，你們掌握了國會中的關鍵少數，請不要置身事外，更不要為虎作倀，勇敢站出來反對修法，才是台灣社會所期待看到的第三勢力。

也有從台中來的聲援民眾痛批翁曉玲可惡，「她不是笨就是壞、亂搞，想把台灣賣掉，必須起來捍衛自己國家。」

▲▼百位律師今（16日）身穿律師袍上街反翁曉玲憲訴法修法。（圖／經民連提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台日大戰將開打！　日本先發打序出爐
連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝
搶厚紙板！　台中火車站3街友打起來了
日本要讓大巨蛋變「圖書館」！　張育成回嗆了
慎入！剝開橘子驚見「小蟲在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道
快訊／台日大戰！　中華隊先發打線出爐
快訊／萬宜登今年風王！　下周一、二最靠近
陳建州看球賽「路人背後嗆4字」酸爆！　釣出大牙回應
58歲前拳王泰森輸了！　不敵27歲網紅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「港澳生留台評點制」講座赴高雄　今年已有1049人取得聘僱許可

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

直擊／遭翁曉玲酸少數無理意見　300律師上街反修法、湧2千聲援民眾

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

憲法訴訟法釀藍白合破局？　王鴻薇：民進黨不必見縫插針

批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

建中學弟辣問國會惡鬥怎解　賴清德：不容易解「還要一點時間」

王鴻薇才掛保證不會修！藍營排案提高罷免門檻　綠黨團斥欺騙社會

力挺2050淨零轉型　賴清德宣示：拼到90歲

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

妻拿老公毛巾擦他尿漬　演繹用溫柔語氣做最狠的事

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

「港澳生留台評點制」講座赴高雄　今年已有1049人取得聘僱許可

2020年與川普新國務卿在華府見面　賴清德：盧比歐「非常支持台灣」

如何帶領國家不戰爭？賴清德歸納和平3路徑　全場學生都選這條

直擊／遭翁曉玲酸少數無理意見　300律師上街反修法、湧2千聲援民眾

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

憲法訴訟法釀藍白合破局？　王鴻薇：民進黨不必見縫插針

批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

建中學弟辣問國會惡鬥怎解　賴清德：不容易解「還要一點時間」

王鴻薇才掛保證不會修！藍營排案提高罷免門檻　綠黨團斥欺騙社會

力挺2050淨零轉型　賴清德宣示：拼到90歲

快訊／12強台日大戰將開打　日本先發打序出爐

百萬神兵助中華隊備戰！蔡其昌：晉級東京就帶去

新華社旗下記者被打　5名包商被行政拘留並免職

政策有效！中國房價跌幅縮小　一線城市中古屋13個月來首轉漲

《原少A2》畢業旅行即將展開　終於見到家人都哭了

麻豆連2震！專家：位於「台南前緣構造」　逾規模7地震機率曝

看學弟兩戰表現很感動　郭俊麟期待對決前隊友源田壯亮

搶厚紙板！台中火車站3街友揮酒瓶、亮刀威脅　兇狠畫面曝

家樂福推期間限定「熱紅酒美式」！麝香葡萄蛋糕、蘋果披薩開賣

現代「全新氫燃料電池休旅車」概念亮相！預計2025上半年量產上市

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

薄瓜瓜情定醫院千金！準岳父、準大舅今公開露面

快訊／刪NCC「萬年條款」要即刻施行　藍白修法三讀將拉翁柏宗下台

傳受邀薄瓜瓜婚宴　馬、王辦公室回應

罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

睡得飽？國事繁雜如麻　賴清德揭秘總統一天睡多久

柯昱安坦言曾勸黃國昌別加入民眾黨　「看到黨內樣子會受不了」

黨主席仍是柯文哲「支持繼續請假」　黃國昌：柯嘴巴被封難知其想法

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

12強賽攜手新北耶誕城　直播派對今起連3天登場

西部空品亮紅燈　她曝原因「烏薩奇」：週日有機會緩解

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

薄瓜瓜將成宜蘭女婿先健檢　博愛醫院6個字回應

力挺2050淨零轉型　賴清德宣示：拼到90歲

更多熱門

相關新聞

憲法訴訟法釀藍白合破局？　王鴻薇：民進黨不必見縫插針

憲法訴訟法釀藍白合破局？　王鴻薇：民進黨不必見縫插針

國民黨立委翁曉玲提案修法憲法訴訟法，民眾黨立委黃珊珊日前表態反對該提案，而這樣的舉動被外界解讀成藍白合破局。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨不必見縫插針，這樣的說法言過其實，恐怕要讓民進黨大失所望了。

批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

批在野合謀滅掉NCC　吳思瑤：手機買不到、詐團抓不到找藍白負責

王鴻薇才掛保證不會修！藍營排案提高罷免門檻　綠黨團斥欺騙社會

王鴻薇才掛保證不會修！藍營排案提高罷免門檻　綠黨團斥欺騙社會

罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

罕見！破百律師上街反翁曉玲版《憲訴法》　馬英九任命大法官也入列

地檢署增設「諮商心理師」三讀！　翁曉玲：盼強化觀護人輔導制度

地檢署增設「諮商心理師」三讀！　翁曉玲：盼強化觀護人輔導制度

關鍵字：

律師憲法翁曉玲憲法訴訟法國民黨大法官憲法法庭

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

快訊／萬宜升級為強颱！最新路徑曝　下周外圍水氣襲台

台灣「超短裙女球僮」身分IG曝光　日網喊作弊

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽鞠躬」！

快訊／15:01南部發生地震！有感搖晃

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

輕生前看完《影后》釣出謝盈萱超暖回應

快訊／畢書盡現身護妻　痛斥「錯付8年真心」：我要保護家庭

即／高鐵乘客持刀插椅背　大喊「有刀」引騷動

萬宜變強颱「各國路徑預測曝」　鄭明典：颱風眼清晰

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面