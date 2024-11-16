直擊／遭翁曉玲酸少數無理意見　300律師上街反修法、湧2千聲援民眾

▲300位律師今（16日）身穿律師袍上街反翁曉玲憲訴法修法。（圖／經民連提供）

記者杜冠霖／台北報導

藍委翁曉玲提案修正《憲法訴訟法》，欲將憲法法庭判決門檻提高，然而此舉引發法界憂慮有憲政危機，全律會及七個地方律師公會都表達反對，還有超過三百位律師今（16日）身穿律師袍上街反修法。包含賴瑩真、邱顯智、陳孟秀、陳雨凡、賴中強、尤美女等上百位律師都出席，前總統馬英九時代提名大法官黃虹霞也到場聲援，據現場回報，已湧入超過兩千位民眾參與，聲勢浩大。

翁曉玲提出《憲法訴訟法》修法，將大法官開會人數從「現有總額」定義為「憲法法定總額」15人，由於新任大法官人事現在立法院會遭到杯葛，剩下的8名大法官將不符現有總額3分之2以上（10人）參與評議的規定，修法後將變相癱瘓憲法法庭。司法及法制委員會14日進行《憲法訴訟法》之朝野黨團協商，並未取得共識，送立法院院長協商。如走完協商程序，最快在11月18日之後，國民黨就隨時可將部分草案提至院會表決。

相關修法引發爭議，而翁曉玲稱反對者為「少數、偏綠、沒道理意見」，包含全國律師會、七個地方律師公會都直接發聲明反對，並直言，修正案的真意並非在精進憲法訴訟法制，而是意在破壞憲法法庭的有效運作，且將實質造成憲法法庭癱瘓。

律師聯合聲明指出，律師以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，無法坐視嚴重破壞我國民主法治的《憲法訴訟法》修法提案三讀通過。就此，我們希望號召律師穿著律師袍走上街頭，明確表達當憲政制度遭受危機的時候，律師們會團結一致，站出來共同守護台灣的自由民主法治。

時代力量黨主席王婉諭也到場參加，她指出，翁曉玲所提出的「憲法訴訟法」修正案，顯然就是為了要癱瘓憲法法庭，藉以達到政治上的報復。這種情緒性的離譜修法，完全踐踏權力分立的憲法精神，更是赤裸裸的碰觸到民主法治的底線。今天來參與這場遊行，不僅是要支持律師們，更是要以一個公民的身分，站出來告訴國民黨、告訴翁曉玲委員，人民不會接受這種劣質修法，更不會支持這種不理性的報復。

王婉諭表示，前陣子看到黃珊珊委員勇敢的站出來，指正這個法案的荒謬，並且明確的反對法案通過。這是一個良知的呼喊，更是一個理性的決定。要呼籲民眾黨團，你們掌握了國會中的關鍵少數，請不要置身事外，更不要為虎作倀，勇敢站出來反對修法，才是台灣社會所期待看到的第三勢力。

也有從台中來的聲援民眾痛批翁曉玲可惡，「她不是笨就是壞、亂搞，想把台灣賣掉，必須起來捍衛自己國家。」