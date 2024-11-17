否認國民黨《財劃法》多版本掀茶壺風暴　李彥秀：不是鐵板一塊

▲國民黨文傳會主委、國民黨立委李彥秀。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨本會期力推《財劃法》修法，但內部卻對修法方向仍未凝聚共識，目前在立院審查的國民黨黨團版，中央必須釋出五千多億給地方，而智庫草擬的新版本，不在強力堅持中央地方64分，會微幅下修，整體釋出金額約為3千多億，多數藍委卻對新版本一問三不知。國民黨立委李彥秀今（17日）否認藍營內部存有「茶壺裡的風暴」，任何版本也都不是鐵板一塊。

國民黨主席朱立倫昨日受訪時重申，各縣市均迫切需要《財劃法》修法，認為中央不能集權又集錢，應適度下放財源給地方做分配，比較符合地方自治精神。但據悉，國民黨擬在協商時才會端出的最後版本，並不是日前審查的黨團版，而是只有黨團高層以及智庫執行長柯志恩看過的智庫版，多數藍委只知道錢會變多，但水平分配如何處理仍是謎。

因此開始有藍委質疑，最後版本多數人都沒看過，到時候公布恐會造成各縣市內鬨。藍營人士擔憂，此次修法會引爆藍營內戰，特別是水平分配的問題，智庫與黨高層保密到家，不僅多數藍委沒看過修正版本，連台北市長蔣萬安都不知道，新北市長侯友宜也對此憂心。

面對國民黨《財劃法》修法內部爆發雜音，李彥秀說，《財劃法》目前有國民黨團、以及民進黨伍麗華、賴瑞隆以及蔡易餘委員四個版本送交朝野協商，朝野三黨都可以在協商時充分討論，提出修正動議，甚至民進黨委員都希望民進黨團能自提版本，藍營內部沒有「茶壺裡的風暴」，任何版本也都不是鐵板一塊。

李彥秀強調，法律修正不可能一步到位，讓所有的人都滿意，也要隨時檢討修正。但是修正過後的財劃法，絕對遠遠優於現在超過25年沒有修正的版本，不管是藍營或是綠營執政縣市，都可以獲得更合理的垂直與水平分配。

