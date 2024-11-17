重挑內衣尺寸！她發現新世界「一直想色色」　網爆共鳴：想愛自己

▲原PO近日到專櫃購買內衣。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

很多品牌的內衣都會主打集中提托、包覆力高，或者能讓胸型更美。近日有網友到專櫃購買內衣，試穿後才真正見識到厲害的「視覺效果」，不過她卻發現，自己換上新內衣後，居然變得很容易興奮，有人也是這樣嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「換內衣以後很容易興奮」為標題發文，提到她過去從未在專櫃購買內衣，且她一直以來都是購買36C的內衣，以舒適為最大考量。不過，她近日偶然走進專櫃，店員替她量了尺寸後，為她挑選了32C的內衣。

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原PO透露，購買後的她覺得非常感動，因為她這才發現原來內衣可以讓胸部變得這麼挺，視覺效果非常厲害。不過她也發現，新的內衣比較緊，有一種束縛感，所以她就變得比以往容易興奮，也開始更頻繁的觀看色情影片和色情漫畫，不知道是否有人也有類似經驗呢？

貼文曝光後，大票網友表示，「你是正常的」、「我也都穿很緊的內衣就想色色」、「穿絲襪的我也有一樣的感覺」、「還有自己穿短裙時，看到自己的絕對領域也會很想自己來」、「覺得自己很美就會想要愛自己」、「我也會欸，有時候在想是不是自己太色」、「你不奇怪，我也會，開始想像各種劇情」、「我會！買到性感好看的內衣就會勾起想要的感覺」。

還有網友回應，「會不會是刺激到奶頭的關係」、「你要我這個A-情何以堪」、「平胸的我沒資格有這種體驗」、「比較色而已哈哈哈，我只會覺得很悶不舒服，喜歡鬆一點的」。話題引發討論。