讓男生請客再買小禮物回送！他不解「不如AA」　網點出殘酷關鍵

▲原PO覺得與其請來請去，不如AA。（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每對情侶的金錢觀都不太一樣，近日有網友發文表示，很多情侶都是由男方支付飯錢、住宿等開銷，而女生則不定時送小禮物，覺得這樣就有「互相」的感覺。不過他反倒認為，與其這樣請來請去，還不如直接AA。貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「與其請來請去還不如AA」為標題發文，提到他發現有很多不AA的女生會主張自己並非出不起，只是如果另一半大方，自己也會大方，換句話說，就是男方平時要支付伙食費、住宿費、油錢等開銷，至於女方則是心情好的時候，就會送個禮物、球鞋、PS5，覺得這樣就有「互相」的感覺。

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不過原PO認為，如果要這樣的話，為什麼不直接AA呢？只要付出了，就會想計較回報，可是要男生去賭一個不知何時才會兌現的PS5，真的太難了。

貼文曝光後，有網友直言，「與其AA不如單身，我連朋友都會互相請客，找一個AA男來破壞心情，而且蠻多人追的狀況下，不選大方男，選個AA男，我會先懷疑眼睛有問題」、「對美女來說有全付男可以選，誰會選AA男」、「理論上你的說法是對的，但這個社會存在競爭關係，有能力也願意負擔日常開銷的人一定是比較優勢」、「我是喜歡AA，但是不主張AA的女生就是有得挑啊，等她沒得挑就會降低標準了」。

也有網友表示，「因為請來請去，就是打模糊仗，讓男生付多一點、女生付少一點，讓女生還是能對外說互請」、「認同，大部分女生其實都斤斤計較，一定要男友先付出後自己才會掏錢出來」、「你喜歡AA就有人喜歡互請，反正你也不可能請客，根本不用想這問題」、「你自身條件好的時候自然會遇到願意跟你AA的女生，自認條件不夠的時候，你只好用請客顯得大方來加分」。話題引發討論。