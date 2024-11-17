月薪30K！她還在苦撐「有人放棄年終了嗎」　一票+1：心態撐不住

▲原PO目前月薪3萬元。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

每到年末，很多人即便想離職，也會為了「年終獎金」再想想。年終獎金通常都在過年前發放，近日有網友發文表示，雖然已經快要領到錢，但這段時間對她來說還是很難熬，大家也都在苦撐著，等領年終嗎？貼文曝光後，掀起討論。

女網友在Dcard上，以「有人這時放棄年終了嗎」為標題發文拋問，大家是不是都在苦撐著，等待領到年終獎金的那天？她粗略估算了一下，從現在到領取年終獎金的日子應該不超過5、60天，但對她來說，這段時間卻特別難熬。

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原PO透露，她的工作內容包括處理老闆的公事和私事、接待客人、接聽電話，以及處理各種雜事，然而，她的薪水卻只有3萬元。因此她便好奇，有沒有人在這個時間點離職，果斷放棄年終獎金呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我！後天就要提離職了，1月正式到職，消耗自己身心的地方我連年終都不想拿」、「+1！目前也想說要不要撐到年終，但每天面對公司情緒化同事真的好累，下班也都要繼續整理文件跟報告」、「月底就放棄了！心態撐不住啦」、「撐不到那時了，但已經跳到下份，可惜的是年終重算」。也有網友表示，「我覺得不是年終的問題，是年底根本沒有缺」。