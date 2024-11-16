一路資優生！頂大一類妹「決定躺平」感嘆：大環境重理輕文

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名頂大出身的女網友表示，小時候一路都是前三名，也從前三志願高中畢業，後來讀頂大一類組的科系，原本一直憧憬能進很頂的公司，領不錯的薪水、掛好頭銜，可在重理輕文的大環境裡，她對未來越來越少期待，直嘆「不婚不生，躺平一生」。

女網友在Dcard發文「頂大躺平族」，她國中小都是前三名，也從前三志願高中畢業，後來在選志願時，她放棄自然組科系，讀頂大一類組的科系。原本她很憧憬能進頂級公司，有不錯的薪水和頭銜，最後結婚生子買房。

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可處在重理輕文的大環境下，「房價居高不下 以前嚮往的公司與職涯發現待遇也不如預期，對未來也就越來越少了期待。有過幾段無疾而終的戀愛後，有時候也覺得，自己搞不好比較適合一個人。」

她表示，最近並沒有遭遇什麼挫折或打擊，「但就有種，突然覺得自己這輩子可能就這樣了，就是做著普通的工作，每天回家和家人一起吃飯追劇，不婚不生、躺平一生」，她覺得沒什麼不好，但感嘆少了未來的憧憬與想像。

貼文引發熱論，「這我，我念台大只是想找份穩定的工作躺平，英文還是我的弱項，為什麼要逼我站起來」、「長大就是逐漸意識到，原來自己不是動畫裡突出的主角，而是臉都沒有的路人的過程」、「這我，家裡沒有礦還讀文組」、「從小被逼著讀書讀沒興趣的科系，有讀到畢業已經不錯了，已躺平。」