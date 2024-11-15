找伴侶「會不會看學歷？」　女網友吐真心話

▲原PO好奇，大家找伴侶時，會不會看對方學歷？（示意圖／記者李佳蓉攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人選擇伴侶的標準不同，近日有網友發文表示，大家在找另一半時，會不會看學歷？會因為學歷比較高，就覺得這個人比較有吸引力嗎？會不會想要嫁給醫生、當家庭主婦呢？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「你們交往會慕強看學歷嗎（誠實）」為標題發文，提到如果有一個男生是讀醫學系，或者是頂大的電機系，又或者是四大（通常指台灣大學、清華大學、陽明交通大學、成功大學）、四中（通常指中興大學、中山大學、中正大學、中央大學），會不會覺得這個人更吸引人？

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原PO接著又說，如果是讀私立大學、冷門科系，會不會因此對這個人沒興趣？她身邊有很多女生喜歡台清交成、四中的工程師，或是夢想要嫁給醫生、在家裡當家庭主婦，大家交往時會看另一半的學歷嗎？

貼文曝光後，不少網友認為，「說是看學歷，我感覺是找跟自己同質性較高的，不然相處起來好累，頻率都對不上」、「學歷高不代表人品好、能力好」、「喜歡帥哥＞學歷，身材好的男生無法抗拒」、「我個人比較在意談吐、人品，一開始會先有點期待高學歷的人會比較有人品、談吐比較高尚，如果認識久了發現人品不行，一樣會冷掉不想交往，連朋友都不想當」。

但也有網友回應，「會欸，不能接受比自己笨的男生，加上我實際經驗，跟一些學店畢業的真的很難聊在同個頻道上」、「我會看欸，不過我也有自信自己除了學歷沒跟對方相等外，有不少優點是對方會喜歡」。另有網友則直言，「單看學歷不是慕強，你只是單純的學歷歧視」。