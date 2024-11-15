家事都包了！生了小孩「卻2年沒有性生活」　人夫嘆：溝通無效

▲原PO和老婆已經兩年沒有性生活。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有了孩子以後，性生活是否會受到影響呢？近日有網友發文透露，他們有一個孩子，但兩人已經無性生活兩年，是不是大部分的人只要生了小孩，發生關係的頻率就會少了很多呢？貼文曝光後，引發底下網友討論。

男網友在Dcard上，以「聽說婚後生完小孩，大部分都沒性生活」為標題發文，提到他已經結婚五年、有一個孩子，但同時卻也無性生活兩年，無論怎麼溝通都沒有用。只是，他並不想因為這件事吵架，因此想知道大家結婚後是不是也如此？

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原PO也在留言處補充，老婆平常不用做家事，下班、洗澡、吃飯就沒事了，而且飯也不是對方做的，所以應該不會太操勞。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「溝通後，她的原因是什麼？針對她的原因去解決呢？工作跟帶小孩太累？在一起久了姿勢環境一成不變所以沒感覺？還是身材跟技術都有待加強但可能不好意思說？或是沒有，就是單純冷感」、「出去約會然後開房間」、「我是因為對方發福沒fu（感覺），溝通看看吧」、「我反而產後比較想要耶」。

還有網友認為，「既然你家事都已經幫忙做好做滿，自由度也給好給滿，這樣老婆都還不願意給，是我的話會選擇離婚 」。而原PO則表示，「因為性事不合離婚又覺得不好，小孩還是很可愛」，而他也心想，若犧牲性事卻能換來一家幸福，似乎也沒什麼不好。