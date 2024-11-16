　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

薄瓜瓜新竹南園連辦2天婚宴邀馬英九、王金平？　辦公室回應了

記者黃翊婷／綜合報導

前中共重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿，並選在新竹「The One南園人文客棧」連續2天包場舉辦婚宴，甚至一度傳出前總統馬英九、前立法院長王金平都是座上賓。對此，馬英九辦公室、王金平辦公室均否認收到邀請。

▲▼馬英九王金平馬王政爭 。（合成圖／記者李毓康攝）

▲馬英九（左）、王金平（右）否認收到薄瓜瓜婚宴邀請 。（合成圖／記者李毓康攝）

薄瓜瓜是前中共重慶市委書記、前中共政治局委員薄熙來，薄熙來曾被視為「大位挑戰者」，後來因為妻子谷開來涉嫌教唆殺害英國商人，進而爆出一連串醜聞，2013年9月時被依受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪判處無期徒刑，目前仍在服刑中。而薄瓜瓜當時正在美國哈佛讀書，並未直接捲入該案件。

▲▼薄瓜瓜與父母薄熙來、谷開來的全家福。（圖／翻攝微博）

▲薄瓜瓜與父母的合照。由左至右依序為谷開來、薄熙來、薄瓜瓜。（圖／翻攝自微博）

如今傳出薄瓜瓜即將成為台灣女婿，情定羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，他日前以中國大陸人士身分申請來台團聚，並於13日低調抵台。

據傳，薄瓜瓜將在22日先於台北舉辦婚前派對，22日、23日則在新竹「The One南園人文客棧」連續2天包場舉辦婚宴，一度還傳出前總統馬英九、前立法院長王金平皆是座上賓。不過，馬英九辦公室、王金平辦公室均否認收到邀請。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔淪「小鋼彈」剩半條命　專家：結束不到96小時生命
噁心影片曝光！　機捷男「彎腰偷看短褲女」警掌握身分
張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻
醫院漂亮看護「女上男下」激戰癱瘓男　護理師推開病房傻眼了
H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬
台日大戰今登場　陳柏清「盼像林昱珉霸氣」先發對抗阪神火球男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

薄瓜瓜新竹南園連辦2天婚宴邀馬英九、王金平？　辦公室回應了

西部空品亮紅燈　她曝原因「烏薩奇」：週日有機會緩解

NCC組織法修法通過　行政院：進行整體瞭解後思考提出後續方案

北市國中驚爆連續性侵案　議員爆受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學

卓榮泰辦「台日漢堡大對決」　邀民眾周六12強賽幫台灣應援

挺柯腳步不停歇　台灣民眾黨雲林縣黨部靜默抗議、堅定等待

驚！北市影委會總監一當16年　議員質疑淪殭屍單位

議員批北市府狼師案無作為　籲將社會局長移送監察院

薄瓜瓜成台灣女婿　海基會：希望相愛的人都能得到幸福

153律師連署反對修《憲訴法》　翁曉玲攤開名單：都是「綠」師

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

薄瓜瓜新竹南園連辦2天婚宴邀馬英九、王金平？　辦公室回應了

西部空品亮紅燈　她曝原因「烏薩奇」：週日有機會緩解

NCC組織法修法通過　行政院：進行整體瞭解後思考提出後續方案

北市國中驚爆連續性侵案　議員爆受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學

卓榮泰辦「台日漢堡大對決」　邀民眾周六12強賽幫台灣應援

挺柯腳步不停歇　台灣民眾黨雲林縣黨部靜默抗議、堅定等待

驚！北市影委會總監一當16年　議員質疑淪殭屍單位

議員批北市府狼師案無作為　籲將社會局長移送監察院

薄瓜瓜成台灣女婿　海基會：希望相愛的人都能得到幸福

153律師連署反對修《憲訴法》　翁曉玲攤開名單：都是「綠」師

BBC《亞洲》紀錄寶島生物！　製作人博士論文就是「台灣特有種」

騎士沒戴安全帽闖紅燈　拒酒測打警！出庭再嗆「關出來把你蕊死」

小孟老師／11月16日星座運勢　魔羯不怕工作難「金牛會幫你」

過條馬路「單坪狂砍18萬」　高雄豪宅區旁凹陷價吸首購族

冬天出國行李3大雷區！　空姐曝「這2件」直接穿身上

日本玩具商辦「切腹比賽」表演30秒死亡秀！　網友怒罵急喊卡

機捷噁男「盯短褲女」彎腰偷看底褲　警掌握身分

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

澤倫斯基：川普就任總統後　俄烏戰爭將提早結束

你爸媽人生第一部限制級電影！　禁演50年《艾曼紐1974》登台大銀幕

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

快訊／刪NCC「萬年條款」要即刻施行　藍白修法三讀將拉翁柏宗下台

傳受邀薄瓜瓜婚宴　馬、王辦公室回應

82萬人通勤「日間台北、夜間新北」　蔣萬安推4政策招手民眾設籍台北

西部空品亮紅燈　她曝原因「烏薩奇」：週日有機會緩解

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

北市國中驚爆連續性侵案　議員爆受害女同學遭校方「冷暴力」逼轉學

薄瓜瓜將成宜蘭女婿先健檢　博愛醫院6個字回應

幕後／台積電晶片流華為？　國安官員曝抓破百家人頭：起訴近50件

四叉貓道歉了！　認爆料錯誤：照片非陳佩琪本人是柯媽朋友

直擊／葉元之跑票、黃珊珊突缺席　NCC「萬年條款」表決狀況多

薄瓜瓜入境台灣！國安系統全面監控中　婚宴地點曝光

NCC組織法修法通過　行政院：進行整體瞭解後思考提出後續方案

高嘉瑜深偽影片瘋傳！藍綠都聲援　國安局曝IP位置異常：有系統運作

陳佩琪短髮照曝光！　黃揚明曝「她並不知柯文哲會頂著光頭提訊」

更多熱門

相關新聞

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹

中共「紅三代」薄瓜瓜傳出來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，將成為台灣女婿，他曾與另一名「紅三代」陳曉丹交往的過去也再被討論。

薄瓜瓜申請「團聚」來台　走大陸人士程序

薄瓜瓜申請「團聚」來台　走大陸人士程序

薄瓜瓜之父曾是中共新星　妻子殺人害入獄

薄瓜瓜之父曾是中共新星　妻子殺人害入獄

薄瓜瓜成台灣女婿　海基會：盼相愛的人都能幸福

薄瓜瓜成台灣女婿　海基會：盼相愛的人都能幸福

財經網美友人讚薄瓜瓜「人滿好、受歡迎」

財經網美友人讚薄瓜瓜「人滿好、受歡迎」

關鍵字：

薄瓜瓜馬英九王金平

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

台日大戰明開打！中華隊先發出爐

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

天兔在門口「5縣市炸大豪雨」　可能還沒登陸就消散

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

擊敗韓國艱難　井端弘和談中華隊

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

屏東1地區放颱風假！全台停班課一覽

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

即／高雄渡輪驚傳1人深夜墜海　送醫搶救中

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了

研究揭夫妻「最完美年齡差」　差太多下場曝

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面