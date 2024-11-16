薄瓜瓜新竹南園連辦2天婚宴邀馬英九、王金平？　辦公室回應了

記者黃翊婷／綜合報導

前中共重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿，並選在新竹「The One南園人文客棧」連續2天包場舉辦婚宴，甚至一度傳出前總統馬英九、前立法院長王金平都是座上賓。對此，馬英九辦公室、王金平辦公室均否認收到邀請。

▲馬英九（左）、王金平（右）否認收到薄瓜瓜婚宴邀請 。（合成圖／記者李毓康攝）

薄瓜瓜是前中共重慶市委書記、前中共政治局委員薄熙來，薄熙來曾被視為「大位挑戰者」，後來因為妻子谷開來涉嫌教唆殺害英國商人，進而爆出一連串醜聞，2013年9月時被依受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪判處無期徒刑，目前仍在服刑中。而薄瓜瓜當時正在美國哈佛讀書，並未直接捲入該案件。

▲薄瓜瓜與父母的合照。由左至右依序為谷開來、薄熙來、薄瓜瓜。（圖／翻攝自微博）

如今傳出薄瓜瓜即將成為台灣女婿，情定羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，他日前以中國大陸人士身分申請來台團聚，並於13日低調抵台。

據傳，薄瓜瓜將在22日先於台北舉辦婚前派對，22日、23日則在新竹「The One南園人文客棧」連續2天包場舉辦婚宴，一度還傳出前總統馬英九、前立法院長王金平皆是座上賓。不過，馬英九辦公室、王金平辦公室均否認收到邀請。