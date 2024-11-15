薄瓜瓜之父曾被視為「大位挑戰者」　「妻子殺人」害落馬入獄！

▲薄熙來被判無期徒刑，目前仍在獄中。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜傳出將成為台灣女婿，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，其父過去的事跡也再次受到關注。

薄熙來1949年在北京出生，父親是中共創黨元老薄一波，雖曾因61人叛徒集團案失勢，但獲平反之後，薄一波先後擔任了國務院副總理、中央委員會副主委，並成為鄧小平時代的「八大元老」之一。

作為「紅二代」，薄熙來從小就受到精心栽培，同學也都是中共黨內權貴的兒女，例如劉少奇的女兒劉平平、鄧小平的女兒鄧榕等。

▼薄瓜瓜。（圖／翻攝網路）



大學畢業之後，薄熙來被調入中南海工作，任職於中央書記處及中央辦公廳研究室。1990年，薄熙來成為大連市委常委、大連市副市長，3年內就成為市長，並於1998年順利連任。

主政大連期間，薄熙來大力吸引外資，使得大連的經濟增長速度明顯優於周圍的其他城市。2001年，薄熙來出任遼寧省省長，但只短短待了3年，就在2004年被調回北京擔任商務部長。

值得注意的是，2002年11月，薄熙來在中共十六大上當選中共中央委員，外界從他的年齡、背景等，將他列入未來有望接班「第五代領導人」的候選人之一，同樣被列入其中的，還包含了當時的上海市委書記陳良宇、浙江省委書記習近平、河南省長李克強等。

任職商務部長期間，薄熙來經常在媒體上露面，展現出能言善道的一面，他能以流利的英語接受外國媒體的訪問，還曾傳出在與歐美官員會面時，直接請翻譯員休息，稱自己就能溝通。

▼薄熙來曾被認為有望挑戰大位，但最終落馬入獄。（圖／達志影像／美聯社）



2007年十七大，薄熙來成為了中央政治局委員，正式進入黨和國家領導人的行列。接著，薄熙來主政重慶，開始推行「重慶模式」「唱紅打黑」等一系列政策，並大力宣傳自我，獲得了許多民眾的支持，但也招致不少負面評價。

就在外界猜測薄熙來是否將在十八大「入常」的關鍵時刻，薄熙來的親信，重慶副市長兼公安局長王立軍2012年2月6日突然逃入美國駐成都總領事館，提出政治避難的申請，並導致「海伍德死亡案」曝光。

海伍德（Neil Heywood）是一名英國商人，因財務糾紛在2011年11月遭薄熙來的妻子谷開來教唆殺害，薄家曾企圖遮掩此事，以意外死亡處理，並請王立軍協助，但後來雙方鬧翻，王立軍擔心自己的安危，才會逃往美國領館，令案件曝光。

「海伍德死亡案」導致薄家受到嚴密的調查，薄熙來在「兩會」後沒多久就落馬，不只無緣「入常」，更被「雙開」開除黨籍。

2013年9月，薄熙來因受賄罪、貪汙罪、濫用職權罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。谷開來在2012年8月因故意殺人罪被判死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並於2015年12月減刑為無期徒刑。

薄瓜瓜則因當時人正在美國哈佛就學，未直接捲入事件，但也從此沒有再回中國。

▼谷開來殺害英國商人，導致後續一連串的事件爆發。（圖／翻攝自濟南中院）

