薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹　祖父皆為中共元老

▲薄瓜瓜與陳曉丹共遊西藏的合照。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共「紅三代」薄瓜瓜傳出來台迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，將成為台灣女婿，他曾與另一名「紅三代」陳曉丹交往的過去也再被討論。

薄瓜瓜的祖父薄一波與陳曉丹的祖父陳雲，皆為中共「八大元老」之一，兩人也同樣長期在國外留學，擁有非常相似的成長背景。

薄瓜瓜與陳曉丹交往的消息是在2011年時傳出，當時網路上流傳出一組兩人共遊西藏的照片。

從照片中可以看到，兩人的動作相當親密，薄瓜瓜有時摟著陳曉丹的肩膀、有時摟著陳曉丹的腰，甚至直接將陳曉丹背了起來；不過，照片流出不久後，兩人就傳出分手。

2012年2月，「王立軍事件」爆發，薄瓜瓜的父親薄熙來因貪污等罪落馬入獄，母親谷開來也因殺人罪入獄，兩人最終都被判無期徒刑，至今仍在獄中。

薄瓜瓜因事發時正在國外求學，未直接捲入，但也因此沒有再回過中國大陸。

至於陳曉丹，則是在2018年於南非舉行了婚禮，對象是香港男子AJ Mak。據傳，AJ Mak任職於名為M.R. Simak的公司，專做產品服裝供應鏈管理和產品開發。

▼薄瓜瓜與父母薄熙來、谷開來的合照。（圖／翻攝微博）



▼薄熙來被判無期徒刑，目前仍在獄中。（圖／翻攝微博）

