全國中小學客家藝文競賽東部初賽　台東學子4隊榮獲特優

▲「113年全國中小學客家藝文競賽」台東成績豐碩。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

113年全國中小學客家藝文競賽東區初賽日前於花蓮縣舉行，有來自花蓮、宜蘭及台東計有25所學校41隊、約442人參賽，台東參賽4校10隊中有4隊獲得特優並進入全國總決賽之佳績。台東縣政府表示，這項比賽盼透過客語歌唱、客語口說藝術及客語戲劇的方式，展現學生學習的成果，充分發揚客家語言文化之美。



台東縣長縣長饒慶鈴期許參賽的師生們將客語從競賽的層面帶入日常生活應用中，讓孩子從小扎根母語學習。此次競賽各校成績表現亮眼，且是歷年來首次有三所學校榮獲各類特優，顯示出縣府、學校及社區民眾對客語教學及客語文化傳承的重視，看到孩子們的熱情及活力，持之以恆推動下去，未來定能深耕本土、傳達客家豐富的文化之美與內涵!

台東縣教育處指出，關山鎮及池上鄉為台東的客家庄地區，落實並提升客家母語教育責無旁貸，推廣客家文化也是饒縣長積極推動的教育方向；除積極配合客委會政策推動客語生活學校計畫、沉浸式客語教學計畫及客語結合12年國教校訂課程等計畫，鼓勵現職教師及學生踴躍參與客語認證及幼幼客語闖通關，增進客語的聽說讀寫能力。

歷經激烈競賽之後，台東各校隊伍在這場盛事中脫穎而出，榮獲特優的學校分別為：

《國小低年級組客語口說藝術類》：關山國小

《國小高年級組客語口說藝術類》：萬安國小

《國小中年級組客語戲劇類》：關山國小

《國小低年級組客語歌唱表演類》：大坡國小