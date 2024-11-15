台東縣府巡迴宣導進校園　呼籲謹記防騙「三要」原則

▲台東縣府巡迴宣導進校園。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為了提升學生的求職防騙意識和勞動條件認知，台東縣府辦理求職防騙入校巡迴宣導列車，日前於私立公東高級工業職業學校舉行最終場次，為今年的巡迴活動畫下完美句點。謹記防騙「三要」原則，並期望透過活動幫助學生在求職的過程中增強信心，並有效避免落入不法徵才的陷阱。

台東縣政府表示，勞動市場健康發展一直是縣府重視目標，今年的求職防騙入校巡迴宣導活動先後於台東專科學校、台東大學、體育中學以及公東高工進行。未來將繼續與各校合作，持續推動求職防騙及就業安全，感謝所有參與和支持活動的師生及單位，與縣府攜手共同努力，確保學生們在求職路上更加安全、自信。

最終場宣導會特邀請台東就業中心主任吳玉敏及台東縣社會處勞工科專業勞檢員到場，以淺顯易懂的方式講解求職過程中的注意事項，並剖析常見的不實徵才廣告與求職陷阱案例，讓學生能夠辨識不合法的徵才手法，了解如何選擇正確的就業管道和途徑。此外，活動特別設計了有獎徵答環節，學生積極參與，熱烈回應問題，並且獲得實用的宣導資料，希望藉此加深對求職安全知識的理解。

台東縣社會處說明，求職防騙有「三要」原則：「要查證」公司名稱、地址是否清楚載明，「要問清楚」工作內容、薪資、福利、勞動條件等細節，「要保存」求職過程中的相關文件、對話紀錄等。「七不」原則，「不繳錢」、「不購買」、「不辦卡」、「不簽約」、「重要物品不離身」、「不飲用」、「不非法工作」，希望所有縣民多加注意。

社會處長陳淑蘭進一步說明，縣府特別設置服務專線089-328254#370，由專人提供求職安全、不實徵才廣告辨識、勞動條件、勞工保險等相關諮詢，歡迎學生踴躍利用，獲取更全面的求職資訊，也提醒學生可多利用「全國就業e網」提供的「求職新手」、「求職秘笈」及「求職安全」等專欄，讓求職路上更具保障。