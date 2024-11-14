台東《自然醒慢活祭》最終場落幕　發掘內在真實自我

▲台東《自然醒慢活祭》最終場落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於11、12日在台東聖母健康農莊舉辦今年度最後一場《自然醒慢活祭》療癒工作坊，邀請來自各地的民眾深入潛意識，享受獨特的身心靈療癒之旅。活動以歌聲、隱喻、引導冥想與牌卡活動為核心，帶領參與者感受內心深處的真實自我，找到內心的安頓與力量，釋放情緒壓力、重獲前行的動力。

饒慶鈴縣長表示，「慢」是台東專屬經濟模式，縣府運用台東獨有的天然環境、文化特色及慢生活，推出熱氣球嘉年華、慢食節、部落旅遊、最美星空等品牌；自2021年起更串連多個療癒產業與地方社區，發掘在地專業師資，打造全國唯一身心靈休閒美學品牌《自然醒慢活祭》。我們希望讓臺東成為「1萬人來100次」的城市，成為旅人的第二個家，每次重遊都有不同感動與驚喜，找回內在的平靜。

台東縣社會處說明，這次療癒工作坊亮點在「在潛意識裡，聽見自己心裡的聲音」，透過音樂、歌聲、冥想、隱喻和牌卡，參加者逐步深入內心找到平和，並從潛意識的體驗中獲得啟發，轉化為面對生活挑戰的自信與力量。活動上午在講師哈克的歌聲引領下，參加者展開了一段潛意識的探索之旅，透過音樂、隱喻和溫暖的冥想引導，不知不覺進入心靈深處，感受到平日難以察覺的情感浮現，獲得撫慰與洗滌，並激發出前行的力量。下午由講師子瑩進一步引導大家進行自我探索，藉由牌卡和輕鬆的身體活動，喚醒內在真實的情感，找到更具象的自我表達方式。有參加者分享，這段探索旅程既輕鬆又有趣，讓他們看見並接納最真實的自己。

社會處進一步指出，《自然醒慢活祭》運用台東獨特的療癒能量與多元活動內容，幫助人們從日常的繁忙中抽身，來到台東這片靜謐的東海岸，尋找內心的平靜。30日將於知本森林遊樂區舉辦「淨心慢旅行」現正報名中，活動開放「助人工作者」(如社工、心理師、醫護、警消、教師教職人員等)及愛心身分享有優惠票價，更多詳細活動資訊及報名方式皆已公告，名額有限敬請把握機會，歡迎至活動平台上報名參加。期望讓「助人者」登出助人模式，用一天的時間感受每一個當下，好好擁抱自己。

報名網址：https://www.accupass.com/event/2409171843143988844230