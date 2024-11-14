　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台東《自然醒慢活祭》最終場落幕　發掘內在真實自我

▲台東《自然醒慢活祭》最終場落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東《自然醒慢活祭》最終場落幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於11、12日在台東聖母健康農莊舉辦今年度最後一場《自然醒慢活祭》療癒工作坊，邀請來自各地的民眾深入潛意識，享受獨特的身心靈療癒之旅。活動以歌聲、隱喻、引導冥想與牌卡活動為核心，帶領參與者感受內心深處的真實自我，找到內心的安頓與力量，釋放情緒壓力、重獲前行的動力。

饒慶鈴縣長表示，「慢」是台東專屬經濟模式，縣府運用台東獨有的天然環境、文化特色及慢生活，推出熱氣球嘉年華、慢食節、部落旅遊、最美星空等品牌；自2021年起更串連多個療癒產業與地方社區，發掘在地專業師資，打造全國唯一身心靈休閒美學品牌《自然醒慢活祭》。我們希望讓臺東成為「1萬人來100次」的城市，成為旅人的第二個家，每次重遊都有不同感動與驚喜，找回內在的平靜。

台東縣社會處說明，這次療癒工作坊亮點在「在潛意識裡，聽見自己心裡的聲音」，透過音樂、歌聲、冥想、隱喻和牌卡，參加者逐步深入內心找到平和，並從潛意識的體驗中獲得啟發，轉化為面對生活挑戰的自信與力量。活動上午在講師哈克的歌聲引領下，參加者展開了一段潛意識的探索之旅，透過音樂、隱喻和溫暖的冥想引導，不知不覺進入心靈深處，感受到平日難以察覺的情感浮現，獲得撫慰與洗滌，並激發出前行的力量。下午由講師子瑩進一步引導大家進行自我探索，藉由牌卡和輕鬆的身體活動，喚醒內在真實的情感，找到更具象的自我表達方式。有參加者分享，這段探索旅程既輕鬆又有趣，讓他們看見並接納最真實的自己。

社會處進一步指出，《自然醒慢活祭》運用台東獨特的療癒能量與多元活動內容，幫助人們從日常的繁忙中抽身，來到台東這片靜謐的東海岸，尋找內心的平靜。30日將於知本森林遊樂區舉辦「淨心慢旅行」現正報名中，活動開放「助人工作者」(如社工、心理師、醫護、警消、教師教職人員等)及愛心身分享有優惠票價，更多詳細活動資訊及報名方式皆已公告，名額有限敬請把握機會，歡迎至活動平台上報名參加。期望讓「助人者」登出助人模式，用一天的時間感受每一個當下，好好擁抱自己。
報名網址：https://www.accupass.com/event/2409171843143988844230

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女高中生校內遭色狼勒脖脫衣　校方說話了
快訊／中華隊開轟！1比0先馳得點
俄無人機飛進房間！　烏克蘭14歲少女在家「活活炸死」
天兔減速跑不動！估明午後北轉「可能滯留消散」　豪雨彈灌2地
獨／知名媒體人左轉撞騎士　硬拗「開很慢」慘了
21歲正妹赴泰被擄至緬甸　詐團賣豬仔模式

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際建築大師伊東豊雄、市長黃偉哲　暢談文化新地標願景

台東《自然醒慢活祭》最終場落幕　發掘內在真實自我

天兔颱風生成　台水第六區處加強戒備並籲民眾儲水備用

台東警積極辦案查獲失竊車輛　讓民眾「超有感」

守護河川水質　台東縣府呼籲落實省水減污小撇步

宣傳重視世界糖尿病日　社團宮廟公所聯合醫院作伙來

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

東港警分局南州迎王活動宣導識詐　警民齊心打詐

高雄和發消防分隊正式成立　全方位提升防救災戰力

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

國際建築大師伊東豊雄、市長黃偉哲　暢談文化新地標願景

台東《自然醒慢活祭》最終場落幕　發掘內在真實自我

天兔颱風生成　台水第六區處加強戒備並籲民眾儲水備用

台東警積極辦案查獲失竊車輛　讓民眾「超有感」

守護河川水質　台東縣府呼籲落實省水減污小撇步

宣傳重視世界糖尿病日　社團宮廟公所聯合醫院作伙來

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

東港警分局南州迎王活動宣導識詐　警民齊心打詐

高雄和發消防分隊正式成立　全方位提升防救災戰力

AcQUA源少年出小分隊！　天橋劈腿「竟爆膝蓋掛彩」

女高中生校內遭色狼勒脖脫衣...主任竟怪她裙太短　校方說話了

喜翔《春行》鹽醃亡妻存冰櫃　楊貴媚生命最後一天「想吃冰！」

地主注意！新店安坑輕軌K8站釋大利多　J單元徵收案開放申請

高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

你知道甜茶有演嗎？《星際效應》上映10週年　期間限定大銀幕重映

不斷更新／江坤宇美技連發、3局轟陽春砲！台灣1比0先馳得點

金素恩沉默2天發聲！送走宋再臨「難以言說的心痛」曬黑白合照：再見

股價狂跌！南韓三星電子「跌破5萬韓元防線」　425萬股民都哭了

朝野協商《選罷法》破局！　韓國瑜宣布散會擇期再議

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

桃園市議員黃婉如　爭取帶狀皰疹疫苗補助

花蓮森林護管員新血入列　榜首22歲國立大學畢

2025台灣燈會流動廁所大減　桃園民代重批

林口三井OUTLET二館開幕　2.4萬坪商場創2000個就業機會

全國到院前超音波認證課程第四場在台南開辦！

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

攔查違規竟是失蹤人口　大園警協助男子重建親情

天兔颱風生成台水第六區處加強戒備並儲水備用

新住民夢想由移民署實現越南醫學生成為美髮師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征　踢館腰旗美式足球交流賽

嘉市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

台南動保市集11/17盛大登場！

更多熱門

相關新聞

台東警積極辦案查獲失竊車輛　民眾超有感

台東警積極辦案查獲失竊車輛　民眾超有感

台東大武警分局大武派出所日前接獲轄區李姓民眾報案，稱所有自小貨車遭人竊取，致其無法載貨影響生計。

守護河川水質　台東縣府籲省水減污

守護河川水質　台東縣府籲省水減污

宣傳重視世界糖尿病日　社團宮廟公所聯合醫院作伙來

宣傳重視世界糖尿病日　社團宮廟公所聯合醫院作伙來

國內線明天「北東班機取消6架次」　天兔打亂航班一次看

國內線明天「北東班機取消6架次」　天兔打亂航班一次看

天兔略往西「挑戰57年來首個11月登陸颱風」　3地首當其衝

天兔略往西「挑戰57年來首個11月登陸颱風」　3地首當其衝

關鍵字：

慢活生活台東

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面