國民年金保險15週年服務人員表揚　台東再獲佳績

▲台東縣政府以卓越的成績，榮獲「團隊進步成長獎」第一名以及「團隊合作獎」縣市組第三名等多項殊榮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

福利部於日前舉行「有保真好，溫情相伴」國民年金保險15週年地方暨服務人員頒獎典禮，台東縣政府以卓越的成績，榮獲「團隊進步成長獎」第一名以及「團隊合作獎」縣市組第三名等多項殊榮，並由縣府社會處林梓群科長代表授獎，展現台東在國民年金服務上的努力與成效。

台東縣政府表示，縣府團隊表現亮眼，全縣國民年金服務員都備受肯定。其中，王曉金榮獲原民之星獎及資深服務獎，鄭雯華則榮獲資深服務獎，對其多年來為民服務的付出表達高度認同。國民年金保險自97年開辦以來，已有15年歷史，為未參加其他社會保險的民眾提供基本經濟保障，尤其是在高齡、失能或死亡等情境下，國民年金成為民眾的最後防護。

台東縣社會處說明，此次頒獎佳績充分反映出台東縣國民年金服務人員的專業精神與不懈努力，這些服務人員不僅提供各項國民年金相關資訊，更用心傾聽民眾需求，為他們提供實質協助。無論是市區或偏遠地區，服務人員都始終如一地守護在崗位上，成為當地民眾的堅強後盾。縣府特別感謝所有服務人員的辛勞付出，並勉勵大家持續精進，攜手為民眾創造更美好的生活品質。

社會處長陳淑蘭提及，縣府為進一步提升服務效率與便民性，自113年10月1日起，針對國民年金被保險人所得未達一定標準的認定方式，採取「主動清查」作業，減輕民眾負擔，符合113年國民年金保費減免資格的民眾將不再需要親自到公所辦理，縣府將主動通知審核結果，此措施將於12月31日完成。這項便民服務大幅簡化了過去需要臨櫃申辦的程序，讓經濟困難的被保險人能更快速便捷地獲得支持，提升整體服務品質。未來，台東縣政府將繼續深化便民措施，讓國民年金成為民眾安心生活的堅實後盾，為每位縣民提供穩定、安心的生活保障。