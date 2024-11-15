凌晨高雄甲仙地震「震央鄰近2強震」　專家：曾害台南高鐵出軌

▲高雄甲仙今天凌晨發生規模3.2地震，震央鄰近2010年甲仙地震與2016年美濃地震。（圖／中央氣象署提供）

記者許敏溶／台北報導

高雄甲仙在今（15日）凌晨發生規模3.2地震，地震深度僅10.7公里。地震專家郭鎧紋表示，這起地震應是「滴水斷層」造成，值得注意的是，震央鄰近2010年的甲仙地震與2016年2月的高雄美濃地震，前者造成高鐵停駛，後者則造成高鐵路線受損，另有維冠大樓倒塌釀成115人死亡，建議高鐵進入台南要減速行駛。

高雄甲仙區在今天凌晨2時56分發生規模3.2地震，地震深度10.7公里，高雄甲仙最大震度達2級，台南市、嘉義縣、彰化縣也有1級。雖然這起地震規模不大，但地震專家郭鎧紋表示，地震位置周遭20公里內，過去曾發生兩起顯著地震。

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郭鎧紋表示，第一起為2010年3月4日，高雄甲仙區發生規模6.4地震，當時被稱為「甲仙地震」，這起地震導致高鐵發生首起載客列車出軌事故，當時高鐵的北上列車在台南新市路段出軌，總共有6列車停駛，導致2400名乘客受困。

▲高雄甲仙區今天凌晨發生規模3.2地震，震央鄰近過去發生過的甲仙地震與美濃地震。（圖／郭鎧紋提供）

郭鎧紋進一步說明，第二起為為2016年2月6日、規模6.6的「美濃地震」，當天適逢小年夜，還好地震發生在凌晨，所以高鐵沒有行駛，但仍造成高鐵台南歸仁路段受損，當天台中至左營列車全部取消，更造成著名的台南永康維冠金龍大樓倒塌，以及115人死亡事件。

由於震央鄰近高鐵，郭鎧紋表示，若高鐵列車時速達300公里，煞車要90秒，地震發生時要煞車根本來不及，建議高鐵列車進入台南站要稍微減速一下，包括從嘉義出發的高鐵列車，也有停台南站，也算是減災的預防措施之一。