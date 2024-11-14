高鐵明全線正常行駛　退票1年內免手續費

▲高鐵明天正常行駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

天兔颱風來襲，台灣高鐵公司表示，根據最新氣象資料綜合研判，明天(15日)全線將正常營運，依照時刻表發車，另颱風警報期間，旅客若購票後未搭乘，可於一年內退票免手續費。

高鐵公司表示，因應天兔颱風來襲，已成立防颱應變中心，密切監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，明日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續如因颱風影響需進行高鐵營運調整，將盡速提前公告。

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台灣高鐵提醒，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

此外，為確保運行安全，高鐵公司表示，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

台灣高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定：大型T字招牌、農漁用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞。