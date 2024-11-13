韓星開唱「高鐵11／17起增開3班次」　年底前周末4班次延後收班

▲高鐵11/17起短期增班3列次。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

BLACKPINK LISA預計11月17日將在高雄巨蛋舉辦亞洲巡迴見面會，也帶動高鐵熱門時段車票熱銷，因應年底表演活動多，台灣高鐵今(13日)宣布，11月17日起每周日增開1列車，總計連3個周日短期增班加開共3班次，11月15日開放搶票，另年底前每周末將有4班次延後收班。

因應每年年底前運量需求旺盛，高鐵11月至12月已實施每周末短期增班，由於年底表演活動較多，且訂位情形踴躍，高鐵公司決定再於11月17日、11月24日及12月1日等每周日晚間，各增開1班1698北上車次，該班次將於隔天凌晨0時30分抵達南港，該短期增班3班次將於11月15日凌晨零時起開放購票。

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除短期再增班3列車外，高鐵公司也宣布新增年底前每周末皆有4班延後收班車次，包括周五、周六開行之南下1269車次，預計0時15分抵達左營；以及周日開行之北上1336車次，0時05分抵南港站；周日開行北上1698車次，0時30分抵達南港站。

▲高鐵延後收班班次。（圖／高鐵公司提供）

台灣高鐵提醒，每周末4班延後收班車次，僅提供11到12車作為自由座車廂，搭乘延收車次的旅客要留意到站時間並預先安排到站後之交通接駁。

高鐵公司表示，此次短期增班3班次後，高鐵自11月1日至12月29日期間，總計加開276班次列車，其中南下122班，北上154班，以更充足的運能服務年底旅運需求。