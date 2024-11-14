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搭高鐵被叫醒！「媽嗆起來好嗎」一看票9C、9B...下秒不爽道歉

▲▼高鐵車廂（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO熟睡，被陌生人叫醒，還堅稱是她的位子。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「真的很氣！」一名女網友透露，在高鐵座位睡著被叫醒，一位媽媽語氣很差堅稱「這就是我們的位子，起來好嗎？」原PO兩度要求對方拿出票檢查，媽媽仍沒發現走錯位子，「我就是坐在9C、9B」，直到原PO說「這裡是11C、11B」，媽媽才回「喔抱歉打擾」，氣得原PO差點抓狂。

一名女網友在Dcard抱怨，確定好高鐵座位後，路途太累就睡著了，沒想到突然被人叫醒，一位帶著孩子的媽媽堅稱，「這是我們的座位，妳們是不是坐錯位子？還是看錯時間上車？」對方語氣非常差，甚至還翻白眼。

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原PO再次查看車票，座位、時間都沒錯，反問該位媽媽是否能拿出車票看一下，豈料對方不耐煩回嗆「這就是我們的位子，起來好嗎？」被二度要求再次確認車票後，媽媽仍強調「我就是坐在9C、9B」。

當下原PO回應「這裡是11C、11B」，對方才恍然大悟回應「喔抱歉打擾」，便走向前找位子。

對此，原PO感到非常氣憤，對方搞錯位子還理直氣壯的態度，讓她感受非常不舒服，「做錯事好好道歉，沒誠意就乾脆不要道歉！」

文章曝光後，「妳應該等她走過妳身邊的時候，發出不耐煩的嘖聲，殺傷力蠻強的」、「搭高鐵常常遇到這樣的問題，覺得這些人是故意的，想找自己喜歡的位子坐，沒人提醒他們的話，他們會一直坐下去」、「搞錯沒關係，最討厭的是搞錯了還一副趾高氣昂的態度，絲毫不覺得造成別人的困擾」。

一票網友也遇過類似狀況，「我還遇過拿著9車車票坐在6車座位上，我請她拿票出來，對方才很驚訝的說她坐錯車廂」、「我一定叫對方道歉！我上次也被搖醒，9車的票跑來6車，一開始語氣還很凶，知道自己跑錯地方拿了東西就想跑，我就說：小姐，你打擾別人就算了，態度這麼差都不用道歉的嗎？然後丟下一句對不起就跑了」、「我上次還遇到拿前一天的票，說『我就是這個位子』，我就回他...這個日期是昨天的」、「我遇過還在呼呼大睡，我用我的票拍醒他，結果他睡眼惺忪地亮票，很不屑的躺回去要睡回籠覺，確實他的位子沒錯，但他已經到站了，坐他隔壁的乘客就他跟說，已經到台中了喔，還講了兩次，他才驚醒趕快從位子上跳起來下車，早知道就不要那麼早叫他」。

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