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專家支持「高鐵南延進高雄」　現勘點出左營案2問題

▲▼ 高鐵列車進站，排隊人潮，防疫期間車廂內飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

▲高鐵南延路線今年底前定案。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵南延屏東路線目前正評估左營方案及高雄方案，交通部將於年底前定案，台灣軌道工程學會今(12日)針對選線舉辦座談會並到實地訪視，學者專家則提出左營方案有系統技術，以及每小時單向最多2班車限制環島高鐵繼續延伸可行性等2大問題，建議該案須慎思，進入高雄站方案就永續營運而言為最佳方案。

鐵道局目前正針對高鐵延伸屏東案的高屏2快共用路廊(左營方案)及進入高雄車站路廊(高雄方案)評估中，預計年底路線定案，台灣軌道工程學會今就工程技術課題，邀請台大教授兼軌道中心主任廖慶隆、系統營運專家鍾志成博士、台科大營建工程系榮譽教授廖洪鈞、成大土木系教授郭振銘、及大地工程技師公會副理事長賴世屏等各界專家學者，赴高鐵左營車站及台鐵高雄站就兩方案重要工程界面實地訪視。

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專家學者也針對兩案提出意見，其中左營方案部分，專家學者指出，左營方案由後勁溪路廊改採高屏2快路廊進行評估，屏東線左營端之岔出點，必須由左營基地北側調整至基地南側與月台之間，衍生2大問題，包括屏東線軌道必須過軌進出基地之兩股進出廠線，該處過軌須設置4組連續道岔，造成高鐵系統運轉重大弱點與不穩定性，且經日本原廠評估剩餘路線長度380公尺，不符系統應設置轉換軌長度417公尺，以及脫軌器所需空間之設計規範，因此高屏2快路廊方案確實存有系統技術之重大問題。

▲▼高鐵南延屏東路線兩方案。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲高鐵南延屏東路線兩方案。（圖／記者李姿慧翻攝）

其次，則是後勁溪方案於左營站之3月台6股道均可供屏東線運轉，調整為高屏2快路廊後，於左營站僅可使用第1月台第1股道，往南延伸路線容量大幅受限，1小時單向最多2班，就環島高鐵長遠發展而言，將限制路線繼續延伸之容量及可行性。

台灣軌道工程學會也轉述專家學者看法，認為左營方案所涉系統機電改建，縱可以極大工程代價獲得解決，惟無法滿足系統營運需求與穩定，如果為了路線較短或工程經費之節省來犧牲長遠營運效率，影響非常長遠，需慎思。

此外，針對高雄方案，台灣軌道工程學會指出，專家學者認為高雄車站結合城市發展規劃，可帶來出入旅運人流帶動高雄市區發展，與左營方案僅新增屏東站所創造運輸效益完全不同；且運用左營站尾軌往南延伸，往屏東列車可使用左營站3月台6股道順行運轉，沒有岔出點、分線過軌運轉、占用西部高鐵營運主正線等運轉問題。另高雄案施工範圍不涉及左營基地以及營運中月台，沒有左營方案改建站內軌道及系統的複雜問題，就系統永續營運而言為較佳方案。

▲▼高鐵南延高雄案路線。（圖／記者李姿慧翻攝）

▲高鐵南延高雄案路線施工規劃。（圖／記者李姿慧翻攝）

不過針對高雄民眾憂心高鐵開挖進入高雄站，恐怕帶來較長的交通黑暗期，專家則建議市區段可縮短明挖長度，盡可能採潛盾工法施作以減少開挖範圍，其中左營端引道段，在符合高鐵路線設計標準前提，建議檢討路線縱坡變坡點，以縮短明挖段長度；高雄車站西側建議檢討潛盾斷面配置及潛盾到達井位置，以縮短明挖段長度；高雄車站東側屬列車進出站區段，線形速度標準非首要考慮因素，建議參考臺北市區鐵路地下段較小之隧道斷面進行設計以縮小明挖覆蓋範圍。

專家學者座談結論指出，台鐵已經地下化營運，在盡量採用潛盾施工下，與當年在台鐵營運軌道旁全面開挖施工情況，對市區交通與環境之影響已經大不相同，建議未來在細部規劃階段採用先進工法及交通管理手段，減少對交通衝擊。

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