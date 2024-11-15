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UFO險撞客機！五角大廈公布「757件目擊通報」　認了：無法解釋

▲▼美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片、UAP、不明飛行物。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部先前公開一段由海軍飛官拍攝到的UFO影片。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國五角大廈14日公布UFO年度報告，從2023年5月至2024年6月，一共接獲757起目擊通報，其中21起案件被官員形容為「無法解釋」。而在其中一起案件中，UFO出現在紐約州海岸上空，還差點撞上商業客機。

美國國防與情報界使用「不明異常現象」（Unidentified Anomalous Phenomena, UAP）形容不明飛行物（Unidentified Flying Object, UFO），五角大廈2022年增設「全領域異常現象解析辦公室」（AARO），負責審查不明目擊通報。

AARO今年公布的年度報告中，一共有757起案例，其中485件發生在2023年5月至2024年6月，另外272件發生在2021年至2022年，但被延後通報。通報人包括商業機師、軍事飛行員、地面上觀察人員，大多數都發生在空域，但有49件發生在距離地球表面至少62英里（約100公里）處，被認為已經屬於太空。

儘管沒有發生碰撞或受傷，但一架商業飛機的機組人員通報，他們飛越大西洋，來到紐約州海岸上空時，差點被一個「圓柱形物體」撞上，這起案件仍在調查中。其中81件通報來自美軍行動區域，另外3起案件中，軍方機組人員遭到不明飛機跟蹤，但調查人員沒有發現任何證據顯示，這些活動與外國勢力有關。

在所有案例之中，UAP型態大多都是不明亮光、圓形或球體，其他特殊情況還有「綠色火球」、「閃爍多色燈光的水母」、「6英尺長的銀色火箭」。儘管將近300起被證實是氣球、鳥類、飛機、無人機、衛星，甚至SpaceX的星鏈（Starlink），另外數百起依然無法解釋，通常是因為沒有足夠資訊，得出確切結論。

AARO「沒有發現外星生物、活動或科技的證據」。今年報告案件中，少部分已經有了地球上的合理解釋，大量案件有待進一步審查，但未發現能夠歸因於「突破性的科技」的案件。AARO負責人科斯洛斯基（Jon Kosloski）也承認，儘管擁有物理學與工程學背景，但有21起案例相當「有趣」，就連他也無法解釋，「我不能理解，而我不認為還有任何人能夠理解。」

值得注意的是，這21起案件都發生在國安地點附近，除了影片證據，也有多名目擊者，或被其他感測器偵測到。

ABC報導， AARO成立以來，審查案件總數已經達到1652起，今年公布700多件案例，數量大幅成長，而去年的年度報告僅接獲281起通報。不過，五角大廈官員14日表示，這是因為人們對於通報UAP的意識高漲，而不是因為發生頻率增高。

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