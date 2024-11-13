川普「最愛主持人」將掌五角大廈！　智庫專家：國會恐難點頭

▲川普提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯擔任國防部長。（圖／翻攝自IG）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普12日提名《福斯新聞》主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。赫格塞斯過去曾加入陸軍國民兵，派駐古巴、伊拉克與阿富汗，並2度獲得銅星勳章，他的立場也相當明顯，還曾對軍隊中的「多元化」提出激烈批評。不過，智庫專家也直言，赫格塞斯缺乏國安經驗，川普只為了找忠誠的部下，參議院有可能不會點頭同意。

綜合外媒報導，現年44歲的赫格塞斯是《福斯新聞》晨間節目「福斯與朋友」（Fox and Friends）週末時段的固定主持班底，經常在各時段擔任評論員，獲川普（Donald Trump）提名擔任國防部長後，《福斯新聞》網站已取下他的個人簡介。

▲川普在第一任期間曾有意提名赫格塞斯擔任退伍軍人事務部長。（圖／翻攝自IG）



畢業自名校普林斯頓與哈佛大學的赫格塞斯，2003年加入陸軍國民兵（Army National Guard），派駐古巴關達那摩灣（Guantánamo Bay）、伊拉克與阿富汗，曾2度獲得銅星勳章（Bronze Star Medal）。

赫格塞斯長期投入美國退役軍人關注組織，支持川普的美國優先政策；川普在第一任期間曾有意提名他擔任退伍軍人事務部長。他在今年6月出版著作《對戰士的戰爭》（The War on Our Warriors），批評美國社會左傾，忽視在全球征戰的美軍子弟。

▲如順利獲國會同意，赫格塞斯將執掌美國聯邦政府中最龐大的機構。（圖／達志影像／美聯社）



赫格塞斯在書中質疑，在拜登政府的政策下，軍隊充滿「政治正確、多元化」的新兵，「我們真的希望只有拜登政府精心挑選的『政治正確、多元化』的新兵成為拿槍和拿旗的部隊嗎？要這些新兵與正常的美國人在同一個軍訓營中睡上下鋪嗎？」

如順利獲國會同意，赫格塞斯將執掌美國聯邦政府中最龐大的機構，領導總計達300萬的部隊與文職人員，管理每年高達8500億美元（約台幣27兆5000億元）的總預算。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）表示，赫格塞斯有作為初級軍官的優秀背景，但缺乏國防部長所需的資深國家安全經驗，有可能無法獲得參院同意，「我認為川普已經厭倦了與他的國防部長爭鬥，因此選擇了一個會向他表達忠誠的人。」