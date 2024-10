夜空驚見「不明球體」連線閃爍！　美居民驚：今晚不敢睡

▲7日晚間,科科莫居民發現「不明球體」連線閃爍。(圖/翻攝X、TikTok)

記者吳美依/綜合報導

美國印第安納州驚傳「不明飛行物」(UFO)目擊通報,數十位科科莫(Kokomo)居民看見,夜空中出現發光球體,排成一列閃爍與飄移,也有人發現白色球體正在快速掠過。

根據社群媒體瘋傳的多段畫面,許多人看到「發光球體」之後,忍不住高聲驚呼、大飆髒話,其中一名掌鏡者甚至說,「那是什麼?我認為那些是UFO,我今晚真的不太敢睡覺。」

科科莫位於格里索姆空軍基地(Grissom Joint Air Reserve Base)以南僅13英里(約21公里)。據悉,這些影片大多攝於10月7日。

@528vibes a lot of people about 40 miles north west ish of me in Kokomo Indiana, Frankfurt, greenwood.. were seeing ufos last night.. you should dig into it #kokomo #indiana #ufo pic.twitter.com/hgXzD5itBZ