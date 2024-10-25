夜空驚見「不明球體」連線閃爍！　美居民驚：今晚不敢睡

▲7日晚間，科科莫居民發現「不明球體」連線閃爍。（圖／翻攝X、TikTok）

記者吳美依／綜合報導

美國印第安納州驚傳「不明飛行物」（UFO）目擊通報，數十位科科莫（Kokomo）居民看見，夜空中出現發光球體，排成一列閃爍與飄移，也有人發現白色球體正在快速掠過。

根據社群媒體瘋傳的多段畫面，許多人看到「發光球體」之後，忍不住高聲驚呼、大飆髒話，其中一名掌鏡者甚至說，「那是什麼？我認為那些是UFO，我今晚真的不太敢睡覺。」

科科莫位於格里索姆空軍基地（Grissom Joint Air Reserve Base）以南僅13英里（約21公里）。據悉，這些影片大多攝於10月7日。

@528vibes a lot of people about 40 miles north west ish of me in Kokomo Indiana, Frankfurt, greenwood.. were seeing ufos last night.. you should dig into it #kokomo #indiana #ufo pic.twitter.com/hgXzD5itBZ — Bob Rodham-Clinton (@ShibbyDissident) October 9, 2024

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10月8日、也就是隔天，一位民眾向民間組織「國家UFO報告中心」（National UFO Reporting Center）匿名通報，他從氣象雷達圖發現，一個長方形UFO在附近飛馳而過，「這些年來，我已經看過很多容易解釋的雷達異常現象，但從沒見過巨大長方形，還有清楚的蒸汽衝擊波與尾跡。」他研判，這個長方形的長度，大約有20英里（約32公里）。

儘管不清楚雷達異常是否與UFO有關，但幾位經驗豐富的分析師認為，科科莫居民很可能只是看見軍事信號彈。科技新創公司Enigma Labs顧問羅哈斯（Alejandro Rojas）說，「這些看起來很明顯就是軍事信號彈」，因為「這些燈光排成一排，並且依序亮起又消失。」

美國空軍尚未公開解釋科科莫事件，但幾周前的政府報告指出，去年12月在多個美軍設施附近目擊的UFO，迄今尚未被警方、五角大廈、NASA高緯度研究飛機識別出來。