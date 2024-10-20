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五角大廈「極機密情報」外洩！暗示以色列擁有核武　報復行動曝光

▲▼五角大廈（The Pentagon）、美國國防部。（圖／CFP）

▲五角大廈正就關於以色列的高度機密情報外洩展開調查。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府知情人士透露，五角大廈正就關於以色列的高度機密情報外洩展開調查，洩露內容涉及以色列針對伊朗的報復計劃，還有暗示以色列擁有核武等。知情人士指出，洩密除了可能激怒以色列人外，更令人擔心的是有更多情報外流。

根據CNN報導，美國政府3名知情人士表示，這些文件的日期為10月15日、16日，最早是由一個名為「中東觀察家」（Middle East Spectator）的Telegram帳號於18日發到於網路上。

知情人士指出，這批文件上標註著極機密（top secret），僅限美國與澳洲、加拿大、紐西蘭、英國等「五眼聯盟」（Five Eyes）情報圈可獲得，「這次洩密事件令人極度擔憂。」

外洩的文件內容包含以色列針對伊朗的報復計劃，其中一份文件由國家地理空間情報局（National Geospatial-Intelligence Agency）編寫的文件顯示出，以色列會如何調動軍火；另一份美國國家安全局（National Security Agency）的內容則指出，以色列空軍進行的空對地導彈演習，是為了攻擊伊朗做準備。

這次洩密事件發生在美以關係極為敏感的時刻，必然會引起以色列的不滿，尤其是其中一份文件還暗示了以色列一直未在公開場合承認的事實，就是以色列實際上擁有核武；但文件中指出，美國尚未發現以色列計劃對伊朗使用核武的跡象。

匿名美國官員指出，這些文件外洩的影響不小，但不算非常嚴重，「更大的擔憂是，是否還有更多文件洩露。」

美國前國防部副助理部長（DASD）、美國中央情報局（CIA）官員穆洛伊（Mick Mulroy）表示，如果以色列報復伊朗的戰術計劃真的被洩露，那這是一次嚴重的洩密事件，「未來美國與以色列的合作可能也會受到挑戰，因為信任是兩國關係的關鍵因素，根據這次洩密的情況，這種信任可能會被削弱。」

ET快訊
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