重度身障者常有擦挫傷　揪出女看護惡行！辯無力攙扶下場曝

▲1名印尼籍女看護去年受雇來台照顧平鎮區1名極重度身障者，未料卻被雇主發現身障者經常出現傷痕，調閱監視器發現其惡行後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市印尼籍女看護去年8月受雇來台，在平鎮區照顧1名極重度身障者生活起居，未料雇主發現身障者身體經常出現不明傷痕，雇主經調閱監視器發現女看護在照顧過程經常放任身障者摔倒，甚至還刻意轉動監視器鏡頭企圖無法拍到身障者，雇主向仲介告知報警提告，但女看護依然故我，雇主憤而報警提告，女看護自覺事態嚴重趁機逃逸；桃檢複訊時，女看護涉及連續性傷害，犯行明確，偵結依傷害罪嫌將女看護提起公訴。

檢警調查，26歲的印尼籍女看護去年申請來台擔任看護工，於8月1日間受雇在平鎮區照顧1名極重度身障者，照顧身障者包括飲食、盥洗等生活起居，未料女看護照顧未久即失去耐性，雇主經常發現身障者四肢出現不明擦挫傷勢，甚至皮下組織出現明顯瘀腫傷勢，雇主在家中裝設監視器，以了解原因。

雇主查看監視器發現，女看護多次在照顧時，放任身障者跌倒受傷而未扶起，女看護甚至將監視器鏡頭轉向無法拍攝身障者之處，企圖誤導雇主了解真相，雇主於同年9月再度發現身障者身體出現多處新傷痕，提供仲介身障者傷勢，並告知仲介需告誡女看護，未料女看護依然故我，雇主復於9月22日再度發現身障者右眼受傷，憤而向平鎮警分局報案處理，女看護得知雇主報警後竟逃逸無蹤，但仍被警方循線查獲到案。

桃檢複訊時，女看護坦承犯行，但辯稱無力攙扶身障者才消極作為；仲介則指稱，女看護多次要求更換雇主；警方則提供監視器畫面佐證，檢方認為女看護犯行明確，觸犯刑法之傷害罪嫌且有連續密集時地實施，偵結依傷害罪嫌提起公訴。