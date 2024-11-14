　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

重度身障者常有擦挫傷　揪出女看護惡行！辯無力攙扶下場曝

▲桃園市印尼籍女看護去年受雇來台照顧平鎮區1名極重度身障者，未料卻被雇主發現身障者經常出現傷痕，調閱監視器發現其惡行後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲1名印尼籍女看護去年受雇來台照顧平鎮區1名極重度身障者，未料卻被雇主發現身障者經常出現傷痕，調閱監視器發現其惡行後報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市印尼籍女看護去年8月受雇來台，在平鎮區照顧1名極重度身障者生活起居，未料雇主發現身障者身體經常出現不明傷痕，雇主經調閱監視器發現女看護在照顧過程經常放任身障者摔倒，甚至還刻意轉動監視器鏡頭企圖無法拍到身障者，雇主向仲介告知報警提告，但女看護依然故我，雇主憤而報警提告，女看護自覺事態嚴重趁機逃逸；桃檢複訊時，女看護涉及連續性傷害，犯行明確，偵結依傷害罪嫌將女看護提起公訴。

檢警調查，26歲的印尼籍女看護去年申請來台擔任看護工，於8月1日間受雇在平鎮區照顧1名極重度身障者，照顧身障者包括飲食、盥洗等生活起居，未料女看護照顧未久即失去耐性，雇主經常發現身障者四肢出現不明擦挫傷勢，甚至皮下組織出現明顯瘀腫傷勢，雇主在家中裝設監視器，以了解原因。

雇主查看監視器發現，女看護多次在照顧時，放任身障者跌倒受傷而未扶起，女看護甚至將監視器鏡頭轉向無法拍攝身障者之處，企圖誤導雇主了解真相，雇主於同年9月再度發現身障者身體出現多處新傷痕，提供仲介身障者傷勢，並告知仲介需告誡女看護，未料女看護依然故我，雇主復於9月22日再度發現身障者右眼受傷，憤而向平鎮警分局報案處理，女看護得知雇主報警後竟逃逸無蹤，但仍被警方循線查獲到案。

桃檢複訊時，女看護坦承犯行，但辯稱無力攙扶身障者才消極作為；仲介則指稱，女看護多次要求更換雇主；警方則提供監視器畫面佐證，檢方認為女看護犯行明確，觸犯刑法之傷害罪嫌且有連續密集時地實施，偵結依傷害罪嫌提起公訴。

 【 更多新聞】

鄭文燦貪污案前台塑高層認罪「一生唯一犯錯」　求法官輕判

►聚會結束邀共乘小黃！送她回家熊抱亂摸　色男這下慘了

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚崴生前畫面曝光

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／明1縣市達停班課標準！　最新風雨預測出爐
台中男大生閃貓摔車亡　母悲痛：今年才轉學考上
出國避免「行李被摔爛」　機場員工曝：行李箱要挑這款
21歲正妹「長髮閨蜜」也失蹤　家屬收到勒索簡訊
天兔「明午到後天達顛峰」　估周六登陸恆春

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

教師工會幹部周上2-4節課　南市議員怒批薪水小偷！擬請檢調追查

重度身障者常有擦挫傷　揪出女看護惡行！辯無力攙扶下場曝

屏東警抄詐騙機房「查扣4名車」逮20人　驚見比特幣提款機

全台首例！3嫌怕被抓竟躲綠島種大麻　還自備發電機控制電費

辣妹續攤爛醉淫男撿屍「帶到摩鐵硬上」　賠70萬元換緩刑

北市內科堤頂、瑞光新增號誌疏導車流　市警局長李西河視察成果

善良獨子為了閃貓摔車亡　母悲痛：今年才轉學考上勤益科大

保母姊妹涉虐死1歲童「剴剴」求交保被打臉　起訴後3度延押

21歲正妹被騙到泰國「長髮男閨蜜」同行也失蹤　家屬收勒索簡訊

快訊／林口東林橋「10F高墜落」！男雙腿骨折宣告不治

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

黃金獵犬賴電風扇旁不走　關掉瞬間變臉：給偶打開

教師工會幹部周上2-4節課　南市議員怒批薪水小偷！擬請檢調追查

重度身障者常有擦挫傷　揪出女看護惡行！辯無力攙扶下場曝

屏東警抄詐騙機房「查扣4名車」逮20人　驚見比特幣提款機

全台首例！3嫌怕被抓竟躲綠島種大麻　還自備發電機控制電費

辣妹續攤爛醉淫男撿屍「帶到摩鐵硬上」　賠70萬元換緩刑

北市內科堤頂、瑞光新增號誌疏導車流　市警局長李西河視察成果

善良獨子為了閃貓摔車亡　母悲痛：今年才轉學考上勤益科大

保母姊妹涉虐死1歲童「剴剴」求交保被打臉　起訴後3度延押

21歲正妹被騙到泰國「長髮男閨蜜」同行也失蹤　家屬收勒索簡訊

快訊／林口東林橋「10F高墜落」！男雙腿骨折宣告不治

南韓隊二壘安打改判全壘打　韓主播「驚到合不攏嘴」：這應該誤判吧

屏東大仁科大「冬令養生料理研習」　越南新生暖心迎接台灣冬季

台灣大哥大用科技散播溫暖　「微樂心溫度」募集430份耶誕禮物

快訊／明天1縣市達停班停課標準！最新風雨預測出爐

台灣棒打韓國！球迷散場嗨唱「千里之外」　網笑：萬人大預演

進擊的奈良鹿　不滿被欺負大反攻？攻擊人類件數是去年7倍

47歲韓國元祖花美男「元斌」要復出了　息影14年近況曝：在挑劇本中

小米SU7電動車「生產10萬輛只花230天」！今年底再上看12萬輛

罕見秋颱天兔來襲　屏東縣府籲農漁民應提早因應

林志玲捐300萬「低調現身陸偏鄉小學」　親發物資齊跳舞

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

社會熱門新聞

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

找朋友前妻上摩鐵　買早餐回來她已經死了

即／北市錢櫃22歲女員工墜樓亡！疑「關窗戶」喪命

即／阿里山「棧道斷裂」墜落1死4傷　女遊客頭部重創亡

浪犬遭轎車來回輾壓　肇逃駕駛被肉搜

即／31歲女陳屍台中摩鐵　「黑豹裝」友人被警帶回

21歲正妹被騙赴泰當豬仔！「閨蜜」是前科刺青男

錢櫃22歲女員工墜亡！表姊夫悲吐：她只是為了要關窗

斑馬線上遭撞噴畫面曝！士官剛走出營區就被酒駕撞死

北檢證實：查扣木可公關3883萬

更多熱門

相關新聞

男拒警攔查逆飆+闖紅燈肇事　下場曝光

男拒警攔查逆飆+闖紅燈肇事　下場曝光

桃園市鄭姓男子今年5月間無照駕駛已遭註銷轎車，懸掛偷來車牌搭載2名友人外出兜風，行經中壢區三光路時遭員警攔查，鄭擔心被警查獲拒檢逃逸，沿途高速逆向行駛且多次闖紅燈，逃竄15分鐘後在民權路上與他車發生事故被逮。桃檢調查時，鄭坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全、贓物罪嫌提起公訴，因鄭為累犯，檢方建請法院加重其刑。

2泰男運18公斤大麻入境！丟包機場落跑

2泰男運18公斤大麻入境！丟包機場落跑

桃園婦懷疑鄰居作法害失眠...竟持剪刀猛刺背

桃園婦懷疑鄰居作法害失眠...竟持剪刀猛刺背

勒父頸部+攻擊臉胸打到骨折！桃園逆子被起訴

勒父頸部+攻擊臉胸打到骨折！桃園逆子被起訴

網交小羅莉帶回家兩度共度春宵　色男認錯換緩刑

網交小羅莉帶回家兩度共度春宵　色男認錯換緩刑

關鍵字：

印尼女看護極重度身障生活起居放任摔倒桃檢

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面