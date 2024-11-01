網路認識14歲小羅莉急帶回家「5天兩度嘿咻」　色男認罪換緩刑

▲桃園市陳姓男子去年7月透過網路認識僅14歲少女，在五天內兩度帶回家發生親密關係，事後少女家人察覺後報警處理。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市19歲陳姓男子去年7月透過通訊軟體交友App，認識年僅14歲的少女，5天內2度在陳男住處發生親密關係，少女家人獲悉後報警提告；桃園地院審理時，陳男坦承認錯，並獲得少女家人原諒不追究，法官審結依對十四歲以上未滿十六歲女子性交罪共2罪，應執行有期徒刑5月，緩刑2年，全案仍可上訴。

檢警調查，19歲的陳姓男子於去年7月間透過交友軟體，認識年僅14歲的少女，2人透過網路聊天成為男女朋友，未料陳男卻急於約少女見面，分別於去年7月3日、7日，短短5天內2度帶少女在桃園市住處，在未違反少女意願下發生親密關係，事後，少女告知姊姊與母親，少女則在社工陪同下向桃園市警局婦幼警察隊報案提告，桃園地檢署偵結依妨害性自主罪嫌將陳男起訴。

桃園地院審理時，被告陳男坦承犯行不諱，法官審酌，被告明知女子為14歲以上未滿16歲之少女，其性智識及性自主能力均未臻成熟，仍與少女為性交行為，對其身心健康與人格發展造成不良影響；惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，雖有賠償意願，然因少女及其法定代理人均未到庭調解而未能和解，被害少女及其法定代理人事後均無意追究被告責任。

法官考量被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因一時失慮致罹刑典堪認被告對於社會規範之認知尚無重大偏離，行為控制能力亦無異常，仍有改善可能，被告經此偵審程序，應已知所警惕而無再犯之虞，法官審結依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，共2罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起一年內向執行檢察官指定之政府機關、政府機構等公益團體，提供80小時之義務勞務，本案還可上訴。