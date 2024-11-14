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鄭文燦貪污案前台塑高層認罪「一生唯一犯錯」　求法官輕判

記者沈繼昌／桃園報導

前海峽交流基金會董事長鄭文燦涉嫌貪污案，涉嫌行賄鄭文燦的台塑總管理處執行副總侯水文今（14）日出庭，法官針對前桃園市長鄭文燦於任內「林口特定區工五工業區」重劃案訊問侯水文對行賄500萬元案是否認罪，侯水文當庭時坦承認罪「這是我一生唯一一次犯錯」，並以有心臟病及慢性疾病為由，請求法官從輕量刑，法官諭知擇日再開庭。

▲前台塑總管理處執行副總侯水文今天赴桃園地院開庭。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前台塑總管理處執行副總侯水文今天赴桃園地院開庭。（圖／記者沈繼昌攝）

眾所矚目的前海基會董事長鄭文燦涉貪案，受命法官廖奕淳今天上午審訊前台塑總管理處執行副總侯水文，桃園地檢署則由主任檢察官呂象吾、公訴檢察官邱健盛、陳寧君蒞庭，起訴全案的檢察官陳嘉義也列席旁聽。

針對檢方起訴犯罪事實，法官廖奕淳訊問侯水文，包括「林口特定區工五工業區」東側9.12公頃農地採自辦重劃，過程中尋求桃市府支持並函報內政部，重劃案地主之一前台塑集團總管理處總經理楊兆麟、廖俊松等人共同行賄鄭文燦500萬元過程，侯水文自承全案過程中，僅是被告知的角色並非主導，其中包括要行賄所謂的「公關費」500萬元，也是事後才知道。

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地檢署主任檢察官呂象吾等4名檢察官開完庭後步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地檢署主任檢察官呂象吾等4名檢察官開完庭後步出法院。（圖／記者沈繼昌攝）

侯水文指稱，與楊兆麟、廖俊松等人籌資成立鴻展公司做土地開發部分，他於2016年9月12日退休後，由於「林口特定區工五工業區」東側9.12公頃農地一直沒進展，原以為全案沒希望，但廖俊松後來打電話給他，聲稱要送錢給鄭文燦，過程中，廖只負責向他報告，但過程怎麼處理並不了解，有進展時，廖會打電話回報或以開會方式告知。

此外，對於檢方起訴書指出，侯水文、楊兆麟與廖俊松等人為尋求支持，曾於2017年8月間與鄭文燦約在北市國華飯店，由侯水文負責出面試探鄭文燦；侯水文指稱，此餐敘也是由廖俊松告知要出席，並沒有要他負責試探鄭文燦，因他與鄭文燦根本不熟，同年9月8日廖俊松打電話給他，聲稱會由他與兒子交付錢給鄭文燦，他也是被告知，並非所謂的「下達指令」，且只知道會去送「公關費」給鄭，但廖沒說要送多少錢，僅說準備錢去拜託鄭市長，500萬元這個數字則是事後才知道。

侯水文於庭訊時均坦承認罪，坦承共謀對鄭文燦行賄，但過程、進度等都是被告知，沒有所謂的主導或下達指令，偵訊過程均配合調查，還強調「這是我一生唯一犯錯」，侯同時以有心臟病及慢性疾病為由，請求法官從輕量刑，法官則詢問檢方與辯護律師，雙方並無爭執事項，法官諭知擇日開庭再審理。

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