聚會結束邀共乘小黃！送她回家熊抱亂摸　色男這下慘了

▲桃園市林姓男子去年9月參加聚會認識女子，結束後共搭小黃返家，林男竟乘2人獨處時熊抱女子強制猥褻得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子去年9月參加友人聚會時，認識一名身材曼妙女子，聚會結束後邀其共搭小黃離開，林男送女子回到住處時，竟趁2人獨處時對其熊抱，還撫摸身體強制猥褻得逞，女子飽受驚嚇後怒而報警提告；桃園地院審理時，林男坦承犯行，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，還可上訴。

檢警調查，林姓男子於去年9月3日凌晨參與友人聚會，席間認識身材曼妙女子，翌日清晨7時許，林男見女子欲返家，佯稱邀其共同搭乘計程車返家，等到送女子返回中壢區住處後，竟隨同女子進入住處內，利用2人獨處機會，不顧女子反抗，強行熊抱女子，還趁機撫摸其身體，以此違反其意願對其強制猥褻得逞，女子飽受驚嚇後向中壢警分局報案提告；桃檢調查時，林坦承犯行，檢方偵結依妨害性自主罪嫌起訴。

桃園地院審理時林男坦承不諱，法官認定他犯行明確，審酌他與女子認識不久，竟為滿足一己性慾，對女子伺機強制猥褻行為，未能尊重其性自主決定權，造成其身心傷痛，犯後雖與女子達成和解且坦承犯行，法官審結依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日，本案還可上訴。