昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

▲桃園市龍潭義消范揚崴今天上午前往平鎮區湧光路透民宅協助捕蜂時，慘遭虎頭蜂圍攻螫咬後昏厥，送醫急救仍不治，圖為民宅現場。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局龍潭義消副小隊長范揚葳今（13）日上午接獲平鎮區湧光路住戶請求協助捕蜂勤務時，慘遭虎頭蜂圍攻，其中左、右手各一處遭螫咬，當場倒地昏厥，經緊急送往國軍桃園總醫院急救1小時仍宣告不治；市長張善政獲悉後已要求農業局、消防局協助家屬撫卹及協助善後工作，同時表達最深哀悼。

據指出，40歲的龍潭義消副小隊長范揚崴今天上午接獲平鎮區湧光路民眾請求協助捕蜂勤務時，夥同另一位義消前往民宅，發現虎頭蜂位於民宅巷內深處，范揚崴至三樓處窗戶伸手欲摘除虎頭蜂蜂巢時，遭虎頭蜂察覺圍攻，其中左、右手各1處遭虎頭蜂螫咬，范立即告知隊員通報救護人員，隨即昏厥倒地，消防人員到場時，范員在送醫過程中已失去意識，經國軍桃園總醫院搶救1小時後於中午12時45分宣告急救無效確定死亡。

▲桃園市龍潭義消范揚崴今天上午前往平鎮區湧光路民宅協助捕蜂時，慘遭虎頭蜂圍攻螫咬送醫急救仍不治，圖為范揚崴於臉書中PO文獲得市長頒獎表揚。（圖／翻攝自范揚崴臉書）

據了解范揚崴熱心公益，曾於去年春節期間獲得副市長蘇俊賓、農業局長陳冠義等人頒獎表揚緊急救護捕蜂捉蛇績優人員，也曾獲得市長張善政頒獎表揚，他於自己臉書上特別PO文表示感謝長官，未料今天卻於捕蜂勤務中不幸隕難。另據指出，范揚崴被急救送醫途中已無呼吸心跳命危，疑似出現過敏休克症狀，經醫護人員搶救1小時仍宣告不治。

▲桃園市龍潭義消范揚崴(右二)於臉書中PO文曾獲副市長蘇俊賓與農業局長陳冠義頒獎表揚。（圖／翻攝自范揚崴臉書）

農業局接獲通報後，由副局長黃玉詩、林務科長等人前往關切，目前在醫院陪同家屬處理善後事宜。農業局長陳冠義與消防局長龔永信下午也前往慰問家屬，並提供家屬善後協助。

桃園市長張善政下午也在市政會議要求農業局、消防局全力撫卹及協助家屬善後工作，並表達市府最深哀悼。農業局強調，每名捕蜂隊員皆已辦理保險，後續市府將協助申請理賠，未來將加強隊員自身安全維護與強化專業技能相關訓練，期盼憾事不再發生。