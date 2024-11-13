　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

▲桃園市龍潭義消范揚崴今天上午前往平鎮區湧光路透民宅協助捕蜂時，慘遭虎頭蜂圍攻螫咬後昏厥，送醫急救仍不治，圖為民宅現場。（圖／民眾提供）

▲桃園市龍潭義消范揚崴今天上午前往平鎮區湧光路透民宅協助捕蜂時，慘遭虎頭蜂圍攻螫咬後昏厥，送醫急救仍不治，圖為民宅現場。（圖／民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局龍潭義消副小隊長范揚葳今（13）日上午接獲平鎮區湧光路住戶請求協助捕蜂勤務時，慘遭虎頭蜂圍攻，其中左、右手各一處遭螫咬，當場倒地昏厥，經緊急送往國軍桃園總醫院急救1小時仍宣告不治；市長張善政獲悉後已要求農業局、消防局協助家屬撫卹及協助善後工作，同時表達最深哀悼。

據指出，40歲的龍潭義消副小隊長范揚崴今天上午接獲平鎮區湧光路民眾請求協助捕蜂勤務時，夥同另一位義消前往民宅，發現虎頭蜂位於民宅巷內深處，范揚崴至三樓處窗戶伸手欲摘除虎頭蜂蜂巢時，遭虎頭蜂察覺圍攻，其中左、右手各1處遭虎頭蜂螫咬，范立即告知隊員通報救護人員，隨即昏厥倒地，消防人員到場時，范員在送醫過程中已失去意識，經國軍桃園總醫院搶救1小時後於中午12時45分宣告急救無效確定死亡。

▲桃園市龍潭義消范揚崴今天上午前往平鎮區湧光路透民宅協助捕蜂時，慘遭虎頭蜂圍攻螫咬送醫急救仍不治，圖為范揚崴於臉書中PO文獲得市長頒獎表揚。（圖／翻攝自范揚崴臉書）

▲桃園市龍潭義消范揚崴今天上午前往平鎮區湧光路民宅協助捕蜂時，慘遭虎頭蜂圍攻螫咬送醫急救仍不治，圖為范揚崴於臉書中PO文獲得市長頒獎表揚。（圖／翻攝自范揚崴臉書）

據了解范揚崴熱心公益，曾於去年春節期間獲得副市長蘇俊賓、農業局長陳冠義等人頒獎表揚緊急救護捕蜂捉蛇績優人員，也曾獲得市長張善政頒獎表揚，他於自己臉書上特別PO文表示感謝長官，未料今天卻於捕蜂勤務中不幸隕難。另據指出，范揚崴被急救送醫途中已無呼吸心跳命危，疑似出現過敏休克症狀，經醫護人員搶救1小時仍宣告不治。

▲桃園市龍潭義消范揚崴（右二）於臉書中PO文曾獲副市長蘇俊賓與農業局長陳冠義頒獎表揚。（圖／翻攝自范揚崴臉書）

▲桃園市龍潭義消范揚崴(右二)於臉書中PO文曾獲副市長蘇俊賓與農業局長陳冠義頒獎表揚。（圖／翻攝自范揚崴臉書）

農業局接獲通報後，由副局長黃玉詩、林務科長等人前往關切，目前在醫院陪同家屬處理善後事宜。農業局長陳冠義與消防局長龔永信下午也前往慰問家屬，並提供家屬善後協助。

桃園市長張善政下午也在市政會議要求農業局、消防局全力撫卹及協助家屬善後工作，並表達市府最深哀悼。農業局強調，每名捕蜂隊員皆已辦理保險，後續市府將協助申請理賠，未來將加強隊員自身安全維護與強化專業技能相關訓練，期盼憾事不再發生。

 【 更多新聞】

桃園觀音工廠飄恐怖橘色酸氣「竟是硝酸外洩」　最重可罰2千萬

快訊／桃園市議員張肇良涉關說獲利389萬　檢起訴求刑10年

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台灣之光！紀華文連3屆執法12強賽
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

貝克漢帝舵軍錶上手耍帥　實用設計滿足空中飛人需求

台東演唱會經濟遊客爆滿　11月來台東超值好玩

川普昔放話驅逐出境！哈利梅根剉咧等　砸1.6億買豪宅「準備逃了」

哈彼科技獲千萬天使投資　搶攻數位化知識變現市場

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

社會熱門新聞

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

從警11年碰毒毀前途！嘉義31歲劣警「口罩遮爛臉」

老婆做八大暈船2客人「他1日3次以上」

單車男穿越縣道被撞　又被2車輾過慘死

女照大腸鏡竟遭指侵！男護理師賠70萬換免囚

21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯　父收勒贖簡訊

台中+27處科技執法！名單公布

台中「猛鬼樂園」女屍　死於心肺衰竭

快訊／桃園「義消副小隊長」民宅摘蜂窩！遭虎頭蜂攻擊亡

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

婦被騙拿房扺押失千萬　退休金也沒了

更多熱門

相關新聞

兩岸漢字文化藝術節桃園展出　展現桃園文化底蘊

兩岸漢字文化藝術節桃園展出　展現桃園文化底蘊

「2024兩岸漢字文化藝術節」今天起至12月3日在桃園展演中心展出，今（9）日上午舉行開幕式，市長張善政表示，近兩年來在市府文化局同仁齊心努力下，積極奠基桃園文化底蘊，讓市民朋友深刻體會桃園文化內涵，期盼藉由藝術節活動，與中華文化永續發展基金會持續合作，將桃園作為未來展覽地點首選，市府團隊將全力配合協助。

兩岸漢字文化藝術節　張善政推崇漢字之美

兩岸漢字文化藝術節　張善政推崇漢字之美

桃園國一女被改名「OO壞」　市府跨局處協助

桃園國一女被改名「OO壞」　市府跨局處協助

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲

2歲童發燒腹瀉後休克　醫開刀驚見逾百蛔蟲

關鍵字：

桃園義消捕蜂虎頭蜂螫咬休克張善政

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面