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無照男拒警攔查狂逃「逆飆還闖紅燈肇事」　被逮下場曝光

▲桃園市鄭姓男子今年5月間駕車載2友人外出，行經中壢區三光路遭警方攔查拒檢逃逸，沿途逆向且多次闖紅燈，最後與他車發生事故被員警查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市鄭姓男子今年5月間駕車載2友人外出，行經中壢區三光路遭警方攔查拒檢逃逸，沿途逆向且多次闖紅燈，最後與他車發生事故被員警查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子今年5月間無照駕駛已遭註銷轎車，懸掛偷來車牌搭載2名友人外出兜風，行經中壢區三光路時遭員警攔查，鄭擔心被警查獲拒檢逃逸，沿途高速逆向行駛且多次闖紅燈，逃竄15分鐘後在民權路上與他車發生事故被逮。桃檢調查時，鄭坦承犯行，檢方偵結依妨害公眾往來安全、贓物罪嫌提起公訴，因鄭為累犯，檢方建請法院加重其刑。

檢警調查，46歲的鄭姓男子曾因詐欺案件遭台南地院於2020年間判刑5月確定，並於2021年2月易科罰金執行完畢，未料仍不知悔改，今年5月初某日，因其轎車逾檢遭註銷車牌，竟接受綽號「小郭」男子竊得2面車牌，懸掛自己轎車上，今年5月24日下午1時35分搭載盧姓與綽號「小郭」2名友人外出兜風，行經中壢區三光路時，遇見中壢警分局興國派出所員警攔檢，但鄭擔心被查獲懸掛假車牌犯行，拒檢且高速逃逸。

員警見鄭高速逃逸後，通報線上警網圍捕，未料鄭沿途高速逆向逃竄，且多次闖紅燈企圖逃逸，鄭等人逃逸至中壢區民權路2段附近，不慎與他車發生碰撞，導致車輛無法繼續行駛，員警及時趕抵攔查到案，查出鄭無駕照，且車牌係失竊車牌等犯行，其轎車車牌已遭註銷等情事。

桃檢複訊時，鄭坦承無照駕駛等犯行，表示車牌是綽號「小郭」男子提供失竊車牌，警方則提供鄭危險駕駛、逆向行駛與闖紅燈等犯行之行車紀錄器畫面截圖佐證，檢方查出鄭余5年內再犯本案有期徒刑以上之罪屬於累犯，偵結依妨害公眾往來安全、贓物等罪嫌提起公訴，並建請法院加重其刑。

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