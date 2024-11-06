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社會 社會焦點 保障人權

2泰男運18公斤大麻入境！丟包機場落跑　藏新北商旅被逮

記者沈繼昌／桃園報導

2名泰國籍男子今年8月間以觀光名義來台，入境桃園機場時隨身行李被海關人員、航警安檢大隊查出有異，開箱後查出是多達18.65公斤第二級毒品大麻，市值逾2000萬新台幣，2泰男擔心被逮，入境後直接將行李丟包落跑；航警報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，翌日在新北市三重區某出租套房拘捕2人到案，並循線查獲收貨的本國籍謝姓男子到案，航警局偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲2名泰籍男子今年8月底以觀光名義入境，隨身行李被海關與航警查出夾帶18.65公斤第二級毒品大麻，2人卻直接丟包走人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲2名泰籍男子今年8月底以觀光名義入境，隨身行李被海關與航警查出夾帶18.65公斤第二級毒品大麻。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲2名泰籍男子今年8月底以觀光名義入境，隨身行李被海關與航警查出夾帶18.65公斤第二級毒品大麻，圖為查獲之大麻證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲圖為查獲之大麻證物。

航警局指出，這起假觀光、真運毒跨國運毒案，涉案泰國籍男子P嫌與S嫌2人於今年8月30日持觀光簽證來台，入境桃園國際機場第一航廈時，隨身行李通過海關X光機查驗時被察覺有異，當場開箱查出夾藏多達18.6公斤第二級毒品大麻，市值逾2000萬元新台幣，航警局立即成立專案小組，報請桃園地檢署能股檢察官黃世雄指揮偵辦，未料，2泰男子擔心行李被抓包，竟將行李丟包在機場隨即逃離，入境後入住新北市三重區某商旅。

▲航警局查獲泰籍男子P嫌今年8月底以假觀光、真運毒方式入境，隨身行李被查出夾帶市值逾2000萬元大麻，警方偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局專案小組根據監視器畫面鎖定2名泰籍男子行跡，隨即向檢方聲請拘票，於翌日在新北市三重區出租套房拘捕2人到案，2泰籍男坦承運毒，並以5萬至10萬元不等報酬接受運毒集團委託運毒，入境後擔心被抓，直接將行李丟包在機場，雙方還以比對鈔票號碼確認收貨人身分方式，疑似與接獲的謝姓男子溝通出問題，警方以此線索循線在新北市三重區某出租套房查獲接貨的謝姓男子到案，偵訊後移送桃檢偵辦。

▲航警局查獲泰籍男子S嫌今年8月底以假觀光、真運毒方式入境，隨身行李被查出夾帶市值逾2000萬元大麻，警方偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，近年來亞洲地區對大麻管制寬鬆化，走私大麻來台比例有增長趨勢，不僅戕害國人身心，更衍生諸多社會問題。警方將持續加強邊境查緝量能，及時阻絕毒品入境，本次案例再次彰顯台灣警方快速反應及查緝能力，為民眾安全築起堅固防線。

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