雲林良品開創新通路　星國新台灣館跨海行銷農特產

▲「新台灣館」台灣名品展示中心於本月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

「新台灣館」台灣名品展示中心於本月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。雲林縣政府舉行「新加坡新台灣館雲林農產上架記者會」，期盼藉整合線上和線下平台，讓雲林良品持續於國外曝光，透過新形態的通路管道將優質農特產行銷到海外。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣112年度農業產值高達936億元，位居全國第一，雲林農產不僅為國內重要糧倉，雲林縣政府近幾年更是持續積極在國際外銷耕耘，113年與新加坡Giant巨人超市通路合作雲林良品週活動，除了東南亞市場，今年更是成功拓展東北亞版圖，將首批6公噸雲林香蕉上架韓國主要連鎖超市，外銷成績長虹不斷。

▲雲林縣農特產在新加坡地區長期佈局多年，已獲得當地消費者認識及喜愛，本次新台灣館企劃雲林良品持續出征，藉由新形態的通路管道將優質農特行銷到海外。（圖／記者王悉宇翻攝）



張麗善縣長進一步表示，新加坡擁有強大的國際地位，雲林縣農特產在新加坡地區長期佈局多年，已獲得當地消費者認識及喜愛，本次新台灣館企劃雲林良品持續出征，藉由新形態的通路管道將優質農特行銷到海外，超過20樣生鮮農產及農特產跨海行銷，雲林縣多樣優質商品持續在新加坡登場，期盼於新加坡市場銷售能夠再創高峰。

新加坡新台灣館雲林農產上架記者會，農業處長魏勝德、雲林縣農會總幹事陳志揚、富淯有限公司總經理林仕凱、新加坡新台灣館上架業者共同出席，另具外銷潛力之廠商代表也與會共襄盛舉。富淯公司總經理林仕凱表示，與雲林縣府一起合作共同行銷雲林良品到新加坡，藉由結合B2B、 B2C、甚至線上線下銷售模式，跳脫傳統超市經營方式，讓雲林良品拓展到全世界。



雲林縣政府農業處表示，縣府多年來持續為縣內農產爭取外銷機會及管道，不僅鼓勵擁有外銷潛力的廠商開拓海外，也舉辦說明會輔導更多優質業者參與，讓更多縣內優質農特產能夠行銷國際，為雲林良品品牌打出國際世界盃。

▲新加坡新台灣館雲林農產上架記者會，農業處長魏勝德、雲林縣農會總幹事陳志揚、富淯有限公司總經理林仕凱、新加坡新台灣館上架業者共同出席，另具外銷潛力之廠商代表也與會共襄盛舉。（圖／記者王悉宇翻攝）