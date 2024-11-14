　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林良品開創新通路　星國新台灣館跨海行銷農特產

▲「新台灣館」台灣名品展示中心於本月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「新台灣館」台灣名品展示中心於本月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。（圖／記者王悉宇翻攝

記者王悉宇／雲林報導

「新台灣館」台灣名品展示中心於本月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。雲林縣政府舉行「新加坡新台灣館雲林農產上架記者會」，期盼藉整合線上和線下平台，讓雲林良品持續於國外曝光，透過新形態的通路管道將優質農特產行銷到海外。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣112年度農業產值高達936億元，位居全國第一，雲林農產不僅為國內重要糧倉，雲林縣政府近幾年更是持續積極在國際外銷耕耘，113年與新加坡Giant巨人超市通路合作雲林良品週活動，除了東南亞市場，今年更是成功拓展東北亞版圖，將首批6公噸雲林香蕉上架韓國主要連鎖超市，外銷成績長虹不斷。

▲「新台灣館」台灣名品展示中心於本月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣農特產在新加坡地區長期佈局多年，已獲得當地消費者認識及喜愛，本次新台灣館企劃雲林良品持續出征，藉由新形態的通路管道將優質農特行銷到海外。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善縣長進一步表示，新加坡擁有強大的國際地位，雲林縣農特產在新加坡地區長期佈局多年，已獲得當地消費者認識及喜愛，本次新台灣館企劃雲林良品持續出征，藉由新形態的通路管道將優質農特行銷到海外，超過20樣生鮮農產及農特產跨海行銷，雲林縣多樣優質商品持續在新加坡登場，期盼於新加坡市場銷售能夠再創高峰。

新加坡新台灣館雲林農產上架記者會，農業處長魏勝德、雲林縣農會總幹事陳志揚、富淯有限公司總經理林仕凱、新加坡新台灣館上架業者共同出席，另具外銷潛力之廠商代表也與會共襄盛舉。富淯公司總經理林仕凱表示，與雲林縣府一起合作共同行銷雲林良品到新加坡，藉由結合B2B、 B2C、甚至線上線下銷售模式，跳脫傳統超市經營方式，讓雲林良品拓展到全世界。
  
雲林縣政府農業處表示，縣府多年來持續為縣內農產爭取外銷機會及管道，不僅鼓勵擁有外銷潛力的廠商開拓海外，也舉辦說明會輔導更多優質業者參與，讓更多縣內優質農特產能夠行銷國際，為雲林良品品牌打出國際世界盃。

▲「新台灣館」台灣名品展示中心於本月16日在新加坡開業，展示來自台灣各地名物產，雲林縣優質農特產也將於該館亮相。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲新加坡新台灣館雲林農產上架記者會，農業處長魏勝德、雲林縣農會總幹事陳志揚、富淯有限公司總經理林仕凱、新加坡新台灣館上架業者共同出席，另具外銷潛力之廠商代表也與會共襄盛舉。（圖／記者王悉宇翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過「從未推卸責任」

►拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

►超逼真！雲林救難演習引民眾驚呼　災害應變全程演練

►高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！愛車被吃乾抹淨　車主靠碎片崩潰認屍

 

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／天兔17:30發布陸警　首波警戒區曝
LIVE／最快傍晚陸警　氣象署最新說明
獨／林襄花1800萬元購入新宅
天兔走法神秘「可能滯留不動」　2路徑對台影響曝
重罰偽造車牌！　車輛將沒入銷毀
鄭文燦貪污案前台塑高層認罪！「一生唯一犯錯」
獨／必勝客悄悄漲價了！　8款比薩變貴
玉女歌手遭前夫騙走房產！　「欠千萬巨債當保人」內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東縣今年迄今發生4992詐騙案　總財損逾19億

守護信徒健康　林內九芎福德宮土地公廟邀志工DIY研磨胡椒

雲林良品開創新通路　星國新台灣館跨海行銷農特產

台南動保市集11／17盛大登場　黃偉哲與動保大使林怡廷牙牙攜手宣傳

聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征東洋　踢館腰旗美式足球交流賽

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

消除「隔夜醉」錯誤觀念　東港警強化宣導「酒後代駕」

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

胡瓜同台兒女酬勞平分？小禎：賺到XD　砸600萬經營YT頻道..官方認：成長最快！

珠海體育場「開車撞人」釀35死　習近平指示：極其惡劣，嚴懲凶手

男生交朋友的速度有多快？ 　他：會打招呼就是兄弟了

柯文哲主動要求剃頭！室友幫理光頭　今提訊新造型現身

屏東縣今年迄今發生4992詐騙案　總財損逾19億

守護信徒健康　林內九芎福德宮土地公廟邀志工DIY研磨胡椒

雲林良品開創新通路　星國新台灣館跨海行銷農特產

台南動保市集11／17盛大登場　黃偉哲與動保大使林怡廷牙牙攜手宣傳

聚焦環境永續人文關懷　雲林「浪居帶‧未來方舟」藝術浪潮不斷

運動管理系青年靠勞動部職訓　翻轉職涯成電腦繪圖工程師

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征東洋　踢館腰旗美式足球交流賽

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

男騎士違規左轉一查竟是失蹤人口　暖警溫情勸說重建家庭親情

消除「隔夜醉」錯誤觀念　東港警強化宣導「酒後代駕」

忌妒馬斯克變「聯合總統」？川普核心圈不爽他過度介入：已經踰矩

快訊／林口東林橋「10F高墜落」！男雙腿骨折宣告不治

爆紅IP「吉伊卡哇」周邊這裡收！家樂福專區、7-11快閃限量開賣

起床發現蛇頸龜「脖子掛水缸」詭瞪眼　飼主嚇醒：怕牠死掉

泓德能源前三季每股賺5.72元　創同期新高

狂賀中華隊贏南韓！BHC炸雞「買1送1」限時3天搶　口味任選

三班護病比「沒算安寧、加護」挨批數據造假　衛福部揭另有標準

坦圖轟36分準大三元　塞爾提克狂勝25分拆籃網

快刷存摺！一早「近4萬元入帳」　還有16筆錢接力發放

快訊／天兔颱風「17:30發布陸上警報」　首波警戒區曝

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

桃園市議員黃婉如　爭取帶狀皰疹疫苗補助

2025台灣燈會流動廁所大減　桃園民代重批

花蓮森林護管員新血入列　榜首22歲國立大學畢

全國到院前超音波認證課程第四場在台南開辦！

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

攔查違規竟是失蹤人口　大園警協助男子重建親情

新住民夢想由移民署實現越南醫學生成為美髮師

嘉市觀新處長張婉芬獲頒模範公務員

運動管理系青年靠勞動部職訓成電腦繪圖工程師

流感季流感併發重症26死 均未接種疫苗

台南動保市集11/17盛大登場！

「台東弓箭手」射沖繩！搭機遠征　踢館腰旗美式足球交流賽

更多熱門

相關新聞

高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！車主崩潰認屍

高鐵雲林站「殺肉賊」出沒！車主崩潰認屍

高鐵雲林站近來多名騎士PO文尋失蹤的愛車，沒想到找到時已慘被「殺肉」解體銷贓，警方獲報積極追查下，鎖定犯嫌李姓男子，日前持搜索票至家中查獲多輛已被「分屍」的機車與零件，並將李男帶回，後續依竊盜罪嫌聲押獲准。

新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲雙方深化農產交流

心願樹傳承！333聖誕卡讓家扶童展笑顏

心願樹傳承！333聖誕卡讓家扶童展笑顏

獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過

獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過

關鍵字：

雲林農產新台灣館國際市場外銷新加坡雲林良品

讀者迴響

熱門新聞

中華隊「賽後記者會」1原因被罵爆　PTT炸鍋

失婚女星與富商半同居認愛！　被記者告知「他已婚」

天兔海警下半天陸警　專家：4地區停班課達標

韓國爭議改判全壘打　林立第一視角

Ryu 26歲小三女畫家「清純真面目曝光」！氣質神似Yuma

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

被閨蜜拐泰國失聯！21歲正妹長相曝光

25歲女懷上「9胞胎」！

台灣單局狂轟6分！韓媒扯沒電子好球帶

北市錢櫃22歲盡職女員工8F墜亡　家屬悲慟認屍

失聯21歲正妹最後訊息曝！　求救男友「我快死了」

氣象主播：天兔「路徑」可能再變　極渦下衝台北降至15度

21歲正妹「疑被抓交替」騙到泰國　女裝閨蜜其實是男生

快訊／天兔長「針眼」海警　最快下半天陸警

快訊／國道天降輪胎！小客車遭砸中　駕駛送醫不治

更多

最夯影音

更多

李亞萍現身孫女周歲趴險摔到　余天認女婿有小三「不知斷聯沒」

大谷翔平「50轟50盜」1.4億元紀念球101揭幕！

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

詹懷雲愛可愛型聽到史艾瑪秒變臉XD　楊謹華再被問「逝去的友誼」：隨緣

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面