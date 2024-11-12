日本友誼市弘前市長拜訪黃偉哲　雙方深化農產交流紀念台南400

▲日本友誼市弘前市長拜訪台南市長黃偉哲，黃偉哲熱情相迎，並邀請櫻田市長及尾崎議長參與市政會議，向市府各局處首長以及收看直播的市民朋友致意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



日本蘋果最為盛名的產地-青森縣弘前市為台南市的友誼市，弘前市的櫻田宏市長、弘前市議會尾崎壽一議長一行共20人，近日來台行銷弘前蘋果，並於12日來台南市政府拜訪，黃偉哲市長親自熱情相迎，並邀請櫻田市長及尾崎議長參與市政會議，向市府各局處首長以及收看直播的市民朋友致意。





黃偉哲市長特別感謝櫻田市長實踐去年來訪時的約定，在2024年2月台灣燈會開幕時專程到訪台南，一同紀念台南迎接400周年。黃偉哲市長表示因為弘前與台南的水果交流已行之有年，每年11月弘前來辦理文化物產嘉年華的時間一到，台南市民總是很期待吃到美味多汁的蘋果，預祝弘前市今年活動順利、銷售長紅。





黃偉哲市長感謝弘前市多年來都不忘在台南芒果盛產時幫忙宣傳，在弘前當地辦理芒果促銷活動，並希望雙方未來在文化、教育、物產等方面能多做交流。





櫻田宏市長表示，非常恭喜台南迎來400周年，今年2月自己也親自參加了2024台灣燈會，弘前市今年7月也在當地蘋果公園辦理了台南芒果節，有很多人來參與，代表了弘前市與台南市的友誼非常深厚。櫻田市長回憶初次來台南販售弘前蘋果的情形，表示現在販售的數量較之前增加許多，顯見台南市民們的友好與熱情，也表示除了農產交流，更希望接下來兩市交流能擴展到學生教育交流、經濟交流等領域。





弘前市與台南市於2017年底結為友誼市，該市蘋果產量高居日本第一，每年皆在11月來台南行銷弘前蘋果，7月也都會在當地辦理台南芒果促銷活動。今年台南大遠百的日本青森縣弘前市文化物產嘉年華預定於11月13日至12月1月舉辦。