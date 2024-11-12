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新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

下體癢,私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲新加坡一男子吃壯陽藥難忍，性侵得逞。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡一名27歲的孟加拉籍移工，因長期服用壯陽藥，導致他一旦見到女性就無法自我控制。他在一次到按摩院消費時，因無法支付費用，竟然強行對按摩女性侵，並威脅若再吵就會殺了她。《新明日報》報導，該名男子已在法庭上承認部分罪行，並被判處10年監禁及6次鞭刑。

該案發生在2022年5月18日，當時該名男子在芽籠9巷的工地工作。他在購物後，路過一家按摩院，並上樓試圖消費。然而，當他發現自己沒有足夠的現金支付按摩費用，並拒絕使用銀行卡付款後，按摩女勸他離開，但他卻不願走。

在此情況下，該名男子突然對按摩女動手，並將她帶到按摩院內。按摩女試圖呼救，但男子卻以毛巾蒙住她的臉，並以手勢示意她若不安靜就會殺了她。最終，該男子逼迫按摩女屈服。

該男子在事發隔日被捕，並在接受精神評估時向心理醫生表示，他在事發前兩個月一直在服用增強性功能的藥物，導致他一看到女性就會出現性興奮，無法自我控制。

在整個過程中，按摩女曾試圖逃跑，但被該男子阻止並打了數次。該男子強迫按摩女進行不願意的性行為。在事情結束後，按摩女再次嘗試逃跑，但被男子阻擋。在掙扎中，按摩女成功搶到自己的手機，並撥打求救電話。該男子試圖搶回手機，但未能成功，最後離開按摩院。
 

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