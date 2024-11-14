韓媒也關注！大巨蛋漏水變國際笑柄　蔣萬安下令體育局「隨時會勘」

記者袁茵／台北報導

2024世界棒球12強賽正式開打，昨（13）日在台北大巨蛋進行「台韓大戰」，台北市飄起毛毛細雨，想不到大巨蛋又發生漏水情形，甚至連韓媒都示警，大巨蛋恐因施工品質淪為國際笑柄。面對12強賽期間中颱天兔可能帶來大雨，台北市長蔣萬安14日回應，已要求體育局於賽事期間，隨時進場會勘。

▲時值世界棒球12強賽期間，大巨蛋又漏水，蔣萬安下令體育局隨時會勘 。（圖／記者陳家豪攝）

蔣萬安上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮，會前接受媒體訪問。被問到大巨蛋昨天還在漏水，連韓媒都關注到此議題，會不會淪為國際笑話？蔣萬安表示，台北市體育局與公正第三方技師公會於12日到大巨蛋會勘，發現仍有漏水情形，依照合約開罰120萬元。

蔣萬安說，已經要求體育局，不管是12強賽事或颱風期間，會再和第三方公正單位隨時進場會勘，如果發現有漏水，就依合約開罰每天10萬元，最高上限300萬元。

另外，面對颱風天兔恐攪局12強賽，如果當天台北市停班停課，棒球賽事會不會比照「劉德華演唱會」也停辦？蔣萬安回應，如果颱風來襲時，台北市宣布停班停課，棒協就會將當日賽事取消，接下來也會針對賽事日期、時間、地點跟技術人員討論，再公布讓大家知道。

媒體追問，這次台北市可能放颱風假嗎？蔣萬安強調，會隨時掌握颱風狀況，因為暴風半徑範圍、路徑隨時會變換，市府會持續密切關注，並和棒協保持密切聯繫。