「台韓大戰」3.4萬人擠爆大巨蛋　議員驚見斑駁生鏽「違規滅火器」

▲陳怡君於大巨蛋逃生梯發現一支斑駁生鏽、無檢查合格標章的滅火器，因為沒有貼「檢修完成表示」的貼紙，所以形同違規。（圖／台北市議員陳怡君提供）

記者袁茵／台北報導

2024世界棒球12強賽正式開打，昨（13）日在台北大巨蛋進行「台韓大戰」，吸引包括台北市長蔣萬安在內的3萬4528人到場觀賽。不過，民進黨台北市議員陳怡君發現，在逃生梯有「過期滅火器」，質疑為何消防安全可以過關，台北市政府有沒有放水，「簡直是草菅人命！」

陳怡君14日發文表示，中華隊13日於12強賽戰勝韓國，讓現場3萬4528位球迷振奮不已，未料就在散場時，自己發現在L3逃生梯角落有一支鋼瓶壓柄鏽蝕、外觀氧化，且瓶身資訊破舊不堪，完全無法辨識資訊的滅火器，質疑該滅火器早已過期，更無檢查。

陳怡君指出，從該滅火器僅存的年份來看，可辨識日期為2019年3月，不論這支滅火器是否還有功能，但遠雄及市府沒有「檢修完成標示」，就讓這支滅火器放在逃生梯，犯了公共安全的錯誤，因為公共場所只要放置滅火器，就要放「檢查合格」的，不然就是要汰換或收起來，放過期滅火器恐遭罰款。

陳怡君引述《消防法》第6條與37條，認為可以對遠雄處以2萬元以上、30萬元以下罰鍰，並限期通知改善，「罰款對財團來說是小錢，但若發生不幸公安，這是再多罰款也無法彌補，也呼籲市府勿對公安放水，而遠雄應正視公安。」