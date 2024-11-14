北捷擬修法「禁食區」賣食物　網憂忍不住偷吃！蔣萬安回應了

記者袁茵／台北報導

為增加業外收入，台北捷運近年開放在捷運站內讓業者設置「Metro Corner微型商場」，被質疑在「禁止飲食區」販售食品規定；北市府日前提出修正草案，擬修法放寬在禁止飲食區販售食物，但議員擔心增加「偷吃」件數而暫擱。對此，台北市長蔣萬安14日強調，捷運站禁止飲食規定沒有改變，只是提供民眾便利性。

▲台北捷運站內為「禁止飲食區」，但近期北捷擬在禁食區販售食物，日前市府提出修法，受到議員質疑。（資料照／記者湯興漢攝）

針對北捷擬開放在「禁止飲食區」販售食物，網友意見一面倒反對？蔣萬安14日上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮時回應，北捷可以做說明，「我了解基本上在捷運內還是禁止飲食，這個沒有變，只是提供民眾便利性，他們（北捷）會販賣一些商品，食物也是包裝好的，但捷運內絕對還是禁止飲食，這規範沒有變」。

根據《大眾捷運法》第50條第1項第9款規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處新台幣1500元以上、7500元以下罰鍰；禁止飲食區範圍以「各車站閘門前黃色標線」為界，黃色標線以內為禁止飲食區，旅客進入本區內一律禁止飲食，黃色標線區以外則可自由飲食，但不得任意拋棄垃圾。

▲蔣萬安出席捷運劍南路站多目標大樓工程動土典禮。（圖／記者陳家豪攝）

台北捷運公司統計今年至10月底，民眾於禁止飲食區內吃東西遭裁罰數為252件；但台北市議會法規委員會13日討論市府提案修正「台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法」為「台北市大眾捷運系統附屬事業經營管理自治條例」，開放禁止飲食區內可購買飲食類商品，遭議員認為有疑慮，要求北捷公司補足資料，與議員溝通說明後再送審。

國民黨台北市議員游淑慧更於臉書詢問，「是否賛成捷運站禁食區內販售飲食？」目前捷運站體外已有許多飲食販賣商舖，支不支持北捷進一步開放捷運站內的禁止飲食區，讓商家進駐、販售食品？可賣不可吃，會議討論時，我個人是不賛成，但覺得可以再聽更多想法，所以做個調查」。

只見底下網友意見一面倒，紛紛留言「不支持」、「以台灣人的尿性，一旦買了就很容易直接先吃一兩口」、「不要添亂」、「不支持，現在這樣很好」、「好不容易維持的乾淨，不要因為民粹想法，變成髒亂、鼠輩橫行的捷運，反而增加清潔人員的工作量、疾病的風險等問題。給人方便，卻容易成隨便！」