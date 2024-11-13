台南「百年孤祭-重返鎮渡頭」　安平靈濟殿孤棚祭系列特展開幕

▲台南安平靈濟殿從11月13日起至12月15日止，舉辦「百年孤祭-重返鎮渡頭」的系列靜態展出，備有導覽解說人員，讓民眾重返150年前的「孤棚祭」起源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平靈濟殿從11月13日起至12月15日止，舉辦「百年孤祭-重返鎮渡頭」的系列靜態展出，備有導覽解說人員，讓民眾重返150年前的「孤棚祭」起源。

安平靈濟殿「孤棚祭」起源於咸豐年間，是安平區特有農曆7月普渡儀式，至今已傳承百餘年，儀式由安平港仔尾靈濟殿每年農曆7月初9舉辦，特殊的孤棚外觀及祭典方式，成為全國唯一的祭祀活動。並在2016年受登錄為臺南市無形文化資產。

這次策展專案經理人蔡淑禎表示，農曆7月9日搭孤棚祭祀老大公及普度，皆有一定的規制及禁忌。在靈濟殿廟旁的校前社區活動中心一樓，更是「孤棚腳的便菜飯」現場，祭祀的規模也與主普會場相當，本著對宗教與傳統文化的尊重，再加上展示地點位於安平舊部落區，居民凝聚力高，社區活動中心使用率十分頻繁，靈濟殿管理委員會開會協調，特別提出在展示孤棚祭文化之餘，能以「方便移動」及「敦親睦鄰」為主要訴求。在多年的行銷推廣，孤棚祭的故事性與特殊的宗教元素也廣為人知。也因此展覽著重於孤棚祭發生的原因。以「重返鎮渡頭」為主題，模擬清末安平碼頭現場！

廟方13日辦理系列特展記者會，將時光背景移至100多年前，由廟方主委何志章穿著清朝文官官員服飾，而安平區長蕭泰華著武官官服，市府民政局專門委員著管錢的帳房服飾，市議員盧崑福、李啟維及蔡宗豪分別著地方仕伸服裝，其他還有扮演碼頭工人及童工者。

主辦單位表示，展覽除了有特製竹筏與模擬船帆、孤棚組合模型、孤棚料材等靜態展示外，更將安平區與中西區五條港的商業競爭中，將風水傳說故事設計成了「城弓路箭」互動遊戲。孤棚祭中最受歡迎的互動「綁篙餞」，也用遊戲方式呈現。藝術設計師張鎧臣，也以商業品牌CIS概念為孤棚祭設計專有標章。因應市政府英語友善寺廟，許以欣老師、台南市知名的英語導覽盧芳蕙老師，將孤棚祭的繪本雙語化。

靈濟殿主委何志章表示，靈濟殿致力引進各項資源與時俱進，除了友善英語、CIS 品牌概念外，為推廣傳承傳統優質宗教信仰，與台南市文化古蹟解說導覽發展協會合辦的孤棚祭的學術營課程，消息一經放出，已被搶先報名預約額滿！特別邀請曾為多家電視台製作節目的京贊影視，以專業角度進行記錄片拍攝。

此次展覽最受注目的即是為靈濟殿孤棚祭設計的吉祥物「豬仔會」！乍聽之下很像某種神祕組織「豬仔會」，起源於民間信仰中，普渡拜拜用全隻生豬是的非常隆重的敬品，且豬隻養成成本非常高。因此發展出為港仔尾社獨有，專為孤棚祭供應全豬敬品的民間儲蓄互助會。

「豬仔會」吉祥物身上的QR碼，可連線至台南大學台南學研究中心戴文鋒教授，非常詳盡的講述孤棚祭由來與典故影片。目前「豬仔會」中文版己完成，英語版也在近期錄製中。未來將與安平區知名五星級飯店合作，讓來安平的外國朋友，也可參加體驗。再加上特別設計「只進不出」Q版符令加上「豬仔會」， 更坐實了吉样物廣納財源、宗教元素、推廣教育三合一功能！ 想要取得靈濟殿特製的吉祥物的朋友，請密切留意並參加靈濟的相關文化活動！

安平區長蕭泰華表示，台南寺廟文化精采紛呈，安平是台灣歷史開始的地方，文化底蘊更是深厚！共有三個項目取得市定民俗資格：分別是開台天后宮的媽祖上香山，靈殿孤棚祭與安平鎮城隍公普，在公部門與民間的努力下，三個市定民俗均已出版繪本推廣，可以說是全壘打！在眾多的市定民俗廟宇中，靈濟殿於105年取得市定民俗資格後，是第一個出版繪本與舉辦特覽雙向奔赴，致力於致力推廣文化傳承的資優模範生！