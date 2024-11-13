台南勞工局結合五個市級總工會　致贈慰問金安弱勢職災勞工的心

▲台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，贈送弱勢職災勞工家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

勞工局長王鑫基與台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市產業總工會秘書長黃育德、台南市職業總工會秘書長吳允昌、台南直轄市總工會秘書長史進財等代表，一起前往2位職災弱勢勞工家庭訪視關懷，共致贈4萬元之慰問金，將黃偉哲市長的施政理念「希望家園」用溫暖開枝散葉。

13日首站來到安南區陳姓勞工擔任保全工作，平時與配偶及80多歲的案母同住，2024年7月上班途中在等候紅綠燈時被其他車輛撞上導致手、腳多處受傷，卻因不想影響經濟生活而於8月就復工，案主為家庭主要經濟來源，除需負擔每月房屋租金14000元，又要負擔醫療費用與日常生活支出，有限的工作收入背負沉重經濟壓力，迫切需要經濟資源協助。

安平區60歲蕭姓勞工原職務為小兒科診所護理人員，於2024年1月25日發生交通事故，右腳骨折、臉部受傷，住院8天才返家休養。長年獨自一人居住，右腳骨折將近一年尚未完全恢復，走路仍須顛簸而行。因為案主是獨生女，照顧老病的父母20多年，幾乎用罄之前每日工作努力加班的收入。目前每個月房貸、生活費約需2萬元，為減少支出，經常只吃一餐以節省開銷，憂心年關將近會入不敷出，勉強拐著步行於11月1日復工，經濟困難，急需提供經濟協助，協助職災勞工度過生活困境。

勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，造成罹災勞工或家屬心中的哀痛難以忘懷，經常還面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派職災專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

勞工局局長王鑫基特別感謝五個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽諮詢專線06-6377337民治市政中心；06-2991111＃8535、8538、1036永華市政中心職災個管員。