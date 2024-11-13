阿堂鹹粥降價「魚肚粥280元」！　網傻眼：喊賣一片虧一片卻降價？

▲台南名店阿堂鹹粥。（圖，下同／記者林悅翻攝）



記者施怡妏／綜合報導

台南阿堂鹹粥原本一碗要價180元知名的的魚肚粥，因為接連調漲，加上點餐方式的改變，變相漲價成一碗要價300元挨轟，老闆娘解釋「賣一片虧一片」真的沒有賺錢。然而，時隔逾1年，有網友發現魚肚粥似乎悄悄調降了，變回280元。

去年7月，阿堂鹹粥調整菜單，鹹粥和魚肚、魚皮等品項需要分開點餐。當時有網友抱怨，一碗綜合粥180元，加上一片煎魚肚120元，總價高達300元，「身為長期支持者，這樣我已無法再接受，再見了阿堂」。

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對此，老闆娘喊冤，市場上的虱目魚一片就要120元，所以實際上是「賣一片虧一片」。不過，最近有網友發現，一碗魚肚粥的價格已經調整為280元，點餐方式疑從先前的選配改回原來的樣子，菜單上可直接選「土魠鹹粥加魚肚」。就有網友好奇，「如果300元都無法賺錢，那為何願意降價賣呢？」





實際到店家的Google地圖查看，不少網友PO出菜單照片，店家似乎在今年5月再次調整菜單，新增了「土魠鹹粥加魚肚」的品項，價格為280元；不過，有網友貼出8月的菜單，品項名又改成「魚肚鹹粥」280元，綜合鹹粥加上一片虱目魚肚。

日前有網友到阿堂鹹粥用餐，老闆娘告訴他，從菜市場進貨的一片虱目魚價格為120元、130元，但店內只賣120元，相當於賣一片虧一片，讓原PO忍不住驚呼，「原來鹹粥賣一片魚，幾乎是虧本在賣！她們經營鹹粥，就是為了傳承鹹粥的好味道而已，根本不是為了賺錢！」