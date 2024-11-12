網美最愛台南永康總圖公共藝術作品　獲文化部第九屆公共藝術環境融合獎

▲台南市立圖書館公共藝術作品「陣風」，獲文化部第9屆公共藝術獎「環境融合獎」肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

台南市立圖書館公共藝術作品「陣風」，位於一樓入口大廳，作品吸睛深受市民喜愛，今更獲文化部第9屆公共藝術獎「環境融合獎」肯定！

本屆公共藝術獎共徵得來自全國17個縣市161案報名，競爭非常激烈，僅45件進入複審。台南市立圖書館公共藝術作品分別邀請3位來自海內外的藝術家，致力創造一個知識、文化與美學交會的空間。而其中作品「陣風」，展現圖書館紙張相互錯落的絕美畫面，充分體現台南藝術能量，更是新總圖開幕啟用後，網美與讀者最愛合影留念的公共藝術作品。

市長黃偉哲表示，台南文化底蘊深厚，更是以「文化」之名升格直轄市的城市。台南長期在公共藝術領域與中央共同耕耘，這次榮獲第9屆公共藝術獎，展現台南充沛的藝術能量與積極推動公共藝術領域的發展，也肯定台南對公共藝術作品與環境相互融合的努力。

文化局長謝仕淵介紹，作品「陣風」是邀請藝術家保羅考克斯基（Paul Cocksedge）在英國所製作，由胡氏藝術團隊在台南組裝。創作源起於對「風」的想像，他在作品中設置5種不同捲度的模板，藉由不同角度的吊點，讓每一片模板呈現如紙張靜止在空中錯落堆疊的狀態；又模擬出氣流與時間的影響，於靜止的建築空間裡，充滿層次感的彎曲弧面，創造擬似陣風吹拂過，呈現向上延伸的動態感。另外，《時間．存在》 Time．Being由藝術家徐瑞憲老師設計製作，透過動態鋼鐵框架構築時間流逝的獨特畫面，以一隻揮動的鵝毛筆及律動的書本表達生命、時間與存在的深層辯證。而《閱讀書籍←→穿越時空》 Book Reading←→Travel Through Time 這件作品則由藝術家蔡潔莘以趣味的生物造型展現不同時空的交會，象徵書籍承載歷史與想像，閱讀讓我們穿越過去、現在與未來。

台南永康新總圖開幕之初，「陣風」作品是許多網美與讀者造訪圖書館時最喜愛的公共藝術，《閱讀書籍←→穿越時空》更是小朋友們爭相合影的作品，台南圖書館中的公共藝術成為全國知名的作品。台南市文化局指出，圖書館是知識傳遞的殿堂，「陣風」模擬紙張的作品上還雕刻著書籍分類號，呼應圖書館的館藏，更暗示著知識的流動；也提醒讀者紙本閱讀的快樂，以及思想的自由。

《時間．存在》則以知識於三度空間流動與存在為題，透過機借運作演示時間的流逝與變化，配合坐落在24小時借還書區，暗喻知識無遠弗屆不計時間的傳遞。3件公共藝術作品巧妙的融合在圖書館建築體中，讓每位訪客沉浸在書香中，感受智慧的流動、藝術與空間的完美融合，台南市立圖書館透過公共藝術的展示，呈現一處能與人文環境對話的圖書館。