不爽被要求住療養院　96歲爸用二戰殺人技巧「朝女兒連轟5槍」

▲男子不想住進療養院，竟然朝女兒開槍。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

德國發生一起人倫慘案，一名96歲老翁不滿女兒要求他搬進療養院居住，氣憤之下竟然使用一把二戰時期的手槍，朝63歲女兒身上連開5槍，幸好女兒奇蹟存活下來，被指控謀殺未遂罪。

當地媒體報導，名為威廉(Wilhelm S)的96歲男子，被指控9月5日在塞爾姆(Selm)博克(Bork)家中朝63歲女兒連開5槍，造成對方重傷，幸好送醫後存活下來。

報導中指出，威廉的女兒其實非常孝順，每天都會去探望他，他去年夏天頸部骨折，雖然已經康復出院仍導致行動不便，因此女兒勸他去療養院接受照顧。

多特蒙德(Dortmund)地方法院發言人厄卡爾(Nesrin Oecal)表示，父女2人時常為了搬到療養院的事情吵架，案發當天，當女兒再度提起這個話題時，威廉拿起一把華瑟P38手槍 (Walther P38)朝女兒開槍。

女兒中槍後趕緊跑到門口想要逃跑，然而威廉仍繼續朝她開槍，一槍射中大腿、一槍射中手臂。威廉被捕時表示，由於他的視力變差，所以他是靠聽覺來判別女兒位置，「這是我在戰爭中學到的」。

雖然精神科醫生鑑定，威廉沒有老年痴呆症狀，然而法官仍暫停逮捕令，允許他回家候審。附近鄰居表示，聽聞消息都非常驚訝，由於女兒不再來探望威廉，所以他們會幫忙照顧他的情況。案件仍在審理中。