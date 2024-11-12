被醫生誤診十幾年　女靠Apple Watch「發現患心臟疾病」救命

▲女靠Apple Watch找出真正病因。（圖／示意圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子以為自己患有焦慮症長達10年，即使多次看醫生病情也不見好轉，直到Apple Watch偵測出她患有室上性心搏過速症（Supraventricular tachycardia，簡稱SVT），才發現自己多年來一直被誤診。

居住在澳洲湯斯維爾市(Townsville)的女子克萊頓(Evie Clayton)，在TikTok上拍片表示，過去10年來，她一直以為自己飽受焦慮症所苦，殊不知其實是患有室上性心搏過速症，而且是靠Apple Watch才偵測出來。

克萊頓在影片中氣憤表示，「你的Apple Watch能發現你心律失常，你的醫生卻一直沒有發現」，氣得要把過去10年的診斷報告都丟進垃圾桶，她接受藥物治療後情況已經獲得控制。

影片獲得30多萬點閱，許多網友也分享相關經驗，「我也是被手錶偵測出有心律不整問題」、「我的手錶在凌晨3點時突然發出危險警告，把我叫醒，我立刻打電話給醫生，發現患有高血壓，現在正在接受治療，我本來以為自己只是有焦慮症」。