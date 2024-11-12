女趕上班遭一群流浪狗包圍　警在暗巷找到「被分食殘破屍」

▲女子上班途中遭流浪狗攻擊。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名女子上班時遭遇一群流浪狗攻擊，被人發現時已經死亡，不但一條腿慘被咬斷，就連頭皮也被撕掉。警方發現她被攻擊時曾撥打電話報案，可是因為收訊不佳，讓接線人員無法及時了解狀況，慘被活活咬死。

事件9日上午發生在俄羅斯喀山市(Kazan)，在當地超市擔任收銀員的48歲女子庫賽諾娃(Zhanna Khusainova)，當天步行前往上班時遭到流浪狗攻擊。街上監視器畫面拍到，當天她穿著深綠色夾克，手上拿著手提包，急急忙忙走在街上，正在趕往公司中，然而最後她卻無故沒到班，引發公司報案。

警方幾小時後在庫賽諾娃上班途中的一個工業區巷內發現她的屍體，遺體已經慘遭多狗分屍，不但一條腿被咬斷，就連頭皮也被撕了下來。

根據庫賽諾娃生前撥打的求救電話內容，她告訴接線人員「狗正在攻擊我，攻擊我很多次，拜託快點救我」，然而電話收訊不佳，接線人員只是不斷回復，「什麼，發生火災了嗎，三溫暖房著火」，後來她逃跑時不小心掉了手機，電話因此斷訊。

當地媒體報導，曾在航空公司擔任工程員的庫賽諾娃，現在在當地超市上班，身後留下一名15歲女兒，攻擊她的流浪狗時常在工業區附近出沒，當地許多民眾也常遭到攻擊，不幸事件發生後當局已將涉案的相關流浪狗全數安樂死。