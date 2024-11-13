德國政壇大地震！聯合內閣「紅綠燈聯盟」瓦解　明年2月提前大選

▲德國聯合執政聯盟「紅綠燈聯盟」瓦解，議院大選恐將提前到明年2月23日，但總統史坦麥爾（上圖）若拒絕解散議院，大選日期將維持在明年9月。（圖／路透）

文／中央社

德國聯合執政聯盟近日瓦解，原訂明年9月舉行的聯邦議院選舉，可能提前至明年2月舉行。因此，外界預估總理蕭茲將在12月中向聯邦議院提出信任投票，無論結果如何，德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）握有決定權。

德國公共廣播聯盟（ARD）今天報導，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社會民主黨（SPD）和經濟部長哈柏克（Robert Habeck）所屬的綠黨（Greens），已與德國聯邦議院黨團之間對新的大選日期達成協議，可能在明年2月23日。

根據德國基本法第68條規定，聯邦總理有權向聯邦議院提交動議，表達議院對總理的信任。總理可以結合實際問題，或是單獨提出信任問題的動議。

據此，外界估計，蕭茲很可能在12月16日向議院要求進行信任投票。聯邦議院在接獲總理信任投票申請後的48小時內進行投票，亦即12月18日。如果信任投票沒有通過，蕭茲可以在投票結果後，向總統史坦麥爾提議解散聯邦議院。

接著，史坦麥爾可以在21天內決定是否解散聯邦議院，如果史坦麥爾拒絕解散聯邦議院，蕭茲政府仍將維持少數政府直到原訂的明年9月28日國會大選。如果史坦麥爾宣布解散聯邦議院，新的聯邦議院選舉日也油然而生。

執政16年的前德國總理梅克爾（Angela Merkel）在2021年12月8日卸任後，前副總理兼財政部長蕭茲繼任總理一職，並帶領社會民主黨成為聯邦議院裡的多數，在聯邦議院總席次733席中，佔有207席。

在社民黨握有多數基礎上，蕭茲主動展開組閣談判，與握有117席的經濟部長哈柏克所屬的綠黨，以及前財政部長林德納（Christian Lindner）帶領的90席自由民主黨（FPD）達成協議，組成德國在1990年兩德統一後的第一個3黨聯盟的執政內閣。

由於社民黨代表紅色，綠黨代表綠色，以及自民黨所屬的黃色，這個聯合執政聯盟又被稱為「紅綠燈聯盟」，或是交通燈聯盟。梅克爾所屬的德國基督教民主聯盟（CDU）與巴伐利亞基督教社會聯盟（CSU）在聯邦議院組成的聯盟黨（CDU/CSU），則由原本的執政黨成為聯邦議院最大反對黨，握有196席。

根據聯合執政協議，當初3黨都希望將德國推往現代化之路，然而眼前這條路卻因明年度總預算遇到障礙。

回顧「紅綠燈聯盟」執政近3年時間裡，迎頭而來先是COVID-19疫情的全球災難，接著對內的經濟結構轉型，與崛起的極右翼民粹政治；對外有俄國入侵烏克蘭戰爭，與中東地區的加薩戰爭等，龐大的政治與經濟難題，加上明年度總預算缺口，讓聯合內閣日漸不同調。

蕭茲在7日宣布解除林德納的財政部長一職後，「紅綠燈聯盟」瞬間瓦解。面對突如其來的政壇地震，在緊迫的選舉時間下，各個黨團必須完成各項選舉程序，包括候選人提名、組成競選團隊，以及選舉文宣製作與宣傳等，也將考驗德國政治人物的運動細胞。