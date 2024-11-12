成醫參展2024德國醫療器材展　聚焦AI平台助力智慧醫療

▲成大醫院展出主題「急性胸痛AI模型」，林志豪醫務秘書、臨床創新研發中心尤毓淮資訊技師在場說明。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院林志豪醫務秘書，率團參加2024年全球醫療產業盛會—德國杜塞道夫MEDICA醫療器材展，展示成大醫院結合成功大學學研智識的AI技術應用成果。

本次展出主題為「急性胸痛AI模型」，利用AI醫療平台強化臨床決策支援，透過人工智慧技術改善急診診斷效率，減少醫療資源消耗，並提升服務品質。

林志豪醫務秘書表示，AI平台優化了急診胸痛病人的風險評估，將有效縮減急診病人留院時間，緩解急診壅塞情況，並降低醫療支出。AI模型能將急性胸痛病人分為三大類別：高風險急性冠心症、低風險急性冠心症且可返家，以及低風險急性冠心症但需留院排除其他病因，協助醫師更效率做出臨床決策。

▲成大醫院醫務秘書林志豪、台灣駐德國特任大使謝志偉、成大醫院臨床創新研發中心資訊技師尤毓淮、國家科學及技術委員會科技辦公室副執行秘書呂佩融等人合影。

此AI醫療平台是一套自動化機器學習平台，使用者無需編寫程式碼，即能高效分析醫療大數據，並進行資料處理與模型訓練，生成具有臨床意義的分析結果，對診斷和治療方向提供重要資訊，成為醫療團隊的一大助力。

成大醫院持續積極參與國際展會，展示AI輔助臨床決策應用和智慧醫療廣博發展。李經維院長表示，參與此次MEDICA醫療器材展，不僅呈現成大醫院的研究成果，更藉由國際交流汲取全球醫療產業嶄新技術與服務理念，與各國攜手推動產業進步，共同創造智慧醫療發展更高價值，並提升治療精準度和病人服務品質。